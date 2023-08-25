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Вчені виявили полярне сяйво поза Сонячною системою

25 серпня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені виявили полярне сяйво поза Сонячною системою
Полярне сяйво. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вчені вперше виявили явище, аналогічне радіаційним поясам, що формують полярне сяйво, поза нашою Сонячною системою. Дослідження проводилося у районі коричневого карлика.

Про це пише Space.

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Що відомо про відкриття вчених

У повідомленні наголошується, що коричневі карлики за своїми властивостями нагадують газові гіганти, але водночас вони не є повноцінними зірками, тому що в їх ядрах відсутній процес водневого синтезу.

Аналог полярного сяйва був помічений у коричневого карлика з назвою LSR J1835 +3259, що знаходиться на відстані приблизно 18,5 світлових років від нашої планети. До цього аналогічні радіаційні явища були зафіксовані тільки у Землі та Юпітера, але в них структура була іншою.

Примітно, що сяйво коричневого карлика перевищує аналогічне явище на Юпітері в 10 тисяч разів. Крім того, передбачається, що поряд з карликом може бути планета або супутник, залежно від того, як класифікувати основний об'єкт.

Вчені стверджують, що цей коричневий карлик має великий інтерес для дослідників всесвіту. Астрономи мають намір провести додаткове вивчення LSR J1835+3259 і з'ясувати, чи існує на його околицях інший космічний об'єкт.

Нагадаємо, що вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урану. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.

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