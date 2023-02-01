Неизвестная древняя страна – ученые обнаружили неизвестную страну

Ученые обнаружили неизвестную ранее древнюю страну
Надпись на бронзовом щите, приобретенном музеем Резана Хаса, раскрыла название неизвестной страны. Считается, что бронзовый щит, принадлежавший урартскому царю Аргишти, был найден в пределах Агры-Патноса или Муша на востоке Турции.
Об этом пишет Arkeonews.
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Подробности
На бронзовом щите, принадлежащем Аргиште, одному из урартских царей и находящемуся сейчас в музее Резана Хаса, было обнаружено существование новой страны под названием Карини, написанной идеограммой KUR, которая является знаком страны.
Орхан Варол, заявивший, что большинство урартских надписей состоит из военных походов и побед царей, начертанных на каменных блоках, таких как андезит, базальт и известняк, или на скалистых участках, сказал:
"Мы также получаем информацию о войне и победе в урартских военных орудиях. Разумеется, помимо использования урартских щитов на поле боя они также могли служить знаком победы для королей. Иногда на щите отмечается, что завоеванная страна или оружие войны были посвящены главному богу. В руках короля или великого воина щит, играющий важную роль в победе в войне, приобретает символическое значение и ценность, будучи обработанной клинописью", — сказал он.
Ширина щита 40 см. Кроме надписи, на поверхности щита имеются точечные и криволинейные полосы.
Щит содержит новую информацию об урартской экспансии во время правления царя Аргишти, а также о языковых особенностях Урарта.
Урарты адаптировали ассирийскую клинопись. Всех правителей, кроме Сардури, я написал Урарту. За исключением Сардури I, его сын Ишпуини (ок. 830–810 гг. до н.э.) и более поздние правители все писали на урартском языке (удаленно связанном с изолированным неиндоевропейским, несемитским хурритским языком).
Напомним, при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.