Ученые обнаружили самый эффективный способ общения с котами

Девушка в шляпе напротив черного кота. Фото: freepik.com

Ученые обнаружили лучший способ коммуникации с котами. По их словам, просто нужно "улыбаться" по-кошачьи, что значительно увеличит доверие между вами и вашим любимцем.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Если хотите больше подружиться с котами, то просто нужно больше улыбаться им. Однако улыбка должна быть кошачья — прищурьте глаза и медленно моргайте. По словам ученых, это выражение заставляет кошек — как знакомых, так и диких — подходить к людям и быть более восприимчивыми к ним.

"Как человеку, который изучал поведение животных и владеет котом, мне приятно иметь возможность показать, что коты и люди могут общаться таким образом. Это то, о чем уже подозревали многие владельцы кошек, поэтому очень интересно найти доказательства этого", — рассказала психолог из Университета Сассекса Карен МакКомб.

Кот отдыхает у девушки на руках. Фото: freepik.com

Выражение "кошачьей улыбки"

Если вы проводили какое-то время с котами, то наверняка видели их выражение "частично закрытых глаз", сопровождающееся медленным морганием. Это сродни тому, как человеческие глаза сужаются во время улыбки. Обычно такое поведение вызвано тем, что кот расслаблен и доволен. Выражение трактуется как своего рода кошачья улыбка.

Люди могут копировать это кошачье выражение, чтобы сообщить котам, что дружны и открыты к взаимодействию. Это обнаружили ученые после многих экспериментов с котами и их владельцами, а также чужими котами. Результаты оказались потрясающие.

Так, сначала владельцы "моргали" на своих кошек, а позже добавили к этому вытянутую к животному руку. Ученые обнаружили, что коты не только чаще моргали в ответ, но и чаще подходили к руке человека после моргания.

Парень пытается наладить коммуникацию с котом. Фото: freepik.com

Коммуникация со своим или чужим котом

"Это первое исследование, которое экспериментально рассматривает роль медленного моргания в общении между котом и человеком. И это то, что вы можете попробовать сами со своим собственным котом дома или с котами, которых вы встретите на улице. Это отличный способ укрепить вашу связь с котами. Попробуйте сузить глаза, глядя на них, а затем закройтесь на несколько секунд. Вы увидите, что они сами отвечают таким же образом, и сможете начать что-то вроде разговора", — рассказала МакКомб.

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