Вчені виявили найефективніший спосіб спілкування з котами

Дівчина в капелюсі навпроти чорного кота.Фото: freepik.com

Вчені виявили найкращий спосіб комунікації з котами. За їх словами, просто треба “посміхатися” по-котячому, що значно збільшить довіру між вами й вашим улюбленцем.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Спосіб, що допоможе потоваришувати з котами

Якщо хочете більше потоваришувати з котами, то просто потрібно більше посміхатися їм. Однак усмішка має бути котяча — примружте очі та повільно кліпайте. За словами вчених, цей вираз змушує котів — як знайомих, так і диких — підходити до людей і бути більш сприйнятливими до них.

"Як людині, яка вивчала поведінку тварин і є власником котів, мені приємно мати можливість показати, що коти та люди можуть спілкуватися таким чином. Це те, про що вже підозрювали багато власників кішок, тому дуже цікаво знайти докази цього", — розповіла психологиня з Університету Сассекса Карен МакКомб.

Кіт відпочиває у дівчини на руках. Фото: freepik.com

Вираз "котячої посмішки"

Якщо ви проводили якийсь час з котами, то, напевно, бачили їхній вираз "частково закритих очей", що супроводжується повільним кліпанням. Це схоже на те, як людські очі звужуються під час усмішки. Зазвичай така поведінка викликана тим, що кіт розслаблений і задоволений. Вираз трактується як свого роду котяча посмішка.

Люди можуть копіювати цей котячий вираз, щоб повідомити котам, що дружні та відкриті до взаємодії. Це виявили науковці після багатьох експериментів із котами та їхніми власниками, а також чужими котами. Результати виявилися приголомшливі.

Так, спершу власники "моргали" на своїх котів, а пізніше додали до цього витягнуту до тварини руку. Вчені виявили, що коти не тільки частіше моргали у відповідь, але й частіше підходили до руки людини після того, як вона моргала.

Хлопець намагається налагодити комунікацію з котом. Фото: freepik.com

Комунікація зі своїм чи чужим котом

"Це перше дослідження, яке експериментально досліджує роль повільного моргання у спілкуванні між котом і людиною. І це те, що ви можете спробувати самі зі своїм власним котом удома або з котами, яких ви зустрінете на вулиці. Це чудовий спосіб зміцнити ваш зв’язок із котами. Спробуйте звузити очі, дивлячись на них, а потім заплющтесь на кілька секунд. Ви побачите, що вони самі відповідають таким же чином, і зможете розпочати щось на зразок розмови", — розповіла МакКомб.

Нагадаємо, що одеські інспектори та небайдужі містяни врятували собаку. Тварина могла загинути від задухи.