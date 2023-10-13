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Ученые открыли тайну создания картины "Мона Лиза". Рембрандт это тоже умел

13 октября 2023 18:04
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как да Винчи рисовал Джоконду? Секрет, которым позже воспользовался Рембрандт
Как Леонардо да Винчи создавал Джоконду. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Самая известная картина художника Леонарда да Винчи "Мона Лиза" окутана тайнами и загадками, которые ученые пытаются разгадать не одно столетие: от даты создания, идентификации личности, изображенной на портрете, до живописных приемов и техник, которые использовал гений.

Недавно команда ученых-химиков и искусствоведов из Франции и Британии открыли рецепт уникальной формулы масляной краски, которой пользовался итальянский художник, когда рисовал "Джоконду". Интересно, что позже эту технику позаимствовал и Рембрандт. Важные и невероятно увлекательные детали своего исследования ученые опубликовали в журнале The American Chemical Society.

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Секрет создания "Мона Лизы" — что узнали ученые-химики

Так, автор научной работы и химик Виктор Гонсалес рассказал, что один из главных признаков художника — использование разнообразных техник, каждая из картин индивидуальна и имеет свои неповторимые признаки. Да Винчи обожал эксперименты и это прослеживается в каждой его работе, особенно в "Мона Лизе".

Химики заглянули под поверхность основного слоя краски картины, используя методы рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии, и пришли к выводу, что Леонардо использовал в работах свой химический рецепт краски как базовый слой на картинах, написанных на панно из тополя.

Позже они воспроизвели полный рецепт уникальной формулы этой масляной краски. По словам Гонсалеса, в своем рецепте Леонардо да Винчи использовал редкое соединение веществ с использованием плюмбонакрита — продукта оксида свинца.

Именно это вещество было обнаружено в первом слое культовой работы. Это же вещество было обнаружено в "Тайной вечере". По мнению ученых, этот компонент Леонардо использовал для сгущения краски. Благодаря чему она быстрее высыхала на холсте.

Автор исследования отметил, что соответствующий химикат также был найден в работах Рембрандта (речь идет о полотнах, которые художник завершил в Нидерландах в 17 веке).

Это свидетельствует о том, что рецепт, которым пользовался да Винчи, возможно, передавался веками, ведь был очень "хорошим" для тех времен.

 

Секрет создания "Мона Лизы" - что узнали ученые-химики
Исследование картины "Мона Лиза". Фото: google.com

Каким был уникальный рецепт "индивидуальной краски" Леонардо да Винчи

Ученые в своем исследовании отметили, что для изготовления особой смеси художник путем нагревания растворял порошок оксида свинца (он имеет оранжевый цвет) в льняном или ореховом масле и, по итогу, создавал новую смесь — пасту золотистого цвета, похожую на мед с густой консистенцией, но которая довольно быстро высыхает.

Виктор Гонсалес подытожил, хоть им и удалось сделать достаточно веское открытие, картина "Джоконда" все еще прячет от глаз человечества немало тайн. В то же время, Гонсалес надеется, что со временем ученым удастся найти все ответы.

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