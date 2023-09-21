Восьмой континент Земли — ученые раскрыли одну из самых больших загадок планеты.

Как бы выглядела Зеландия, 8-й утраченный континент. Фото: reddit.com

Около 83 млн лет назад древний суперконтинент Гондвана был разорван на части, одна из которых, удаляясь, затонула. Геологи считают, что этот затопленный кусок суши, который называется Зеландия, мог бы быть 8-м континентом Земли, если бы не был "похоронен" под толстым слоем океанской воды.

Все, что сейчас выглядывает над поверхностью океана, — это Новая Зеландия и близлежащие острова, около 94% континента, площадью 4,9 млн кв. км, спрятанные под водой, поэтому сама Зеландия долго оставалась загадкой для ученых, скрывая детали северной части суши, пишет Science Alert.

Читайте также:

Геолог из научно-исследовательского института GNS Science Энди Таллох вместе с группой исследователей создали уточненную карту этого региона, чтобы исследовать, как возник континент. Ученые использовали геохимические и изотопные данные из недавно извлеченных образцов горных пород, а также сейсмические показания.

Ученым удалось исследовать образцы горных пород, которым столько же лет, как и динозаврам. Они были взяты из мест разведывательного бурения и ряда открытых вершин Южной Зеландии, таких как острова Чатем и Антиподес.

Анализ показал результаты, которые действительно впечатляют! Было обнаружено сходство с геологией Западной Антарктиды. Это позволило предположить, что четверть миллиарда лет назад произошла субдукция (когда два края земной коры нажимают друг на друга, заставляя один край опускаться в мантию Земли) края Зеландии, явившей на свет нынешнее плато Кэмпбелл у западного побережья Новой Зеландии.

Но в вышеизложенную теорию не вписываются магнитные аномалии, обнаруженные в том же регионе. Как отмечает Туллох, это уничтожает первоначальное предположение о сдвиговом разломе Кэмпбелл.

"Зеландия и Антарктида существенно внутренне деформированы", — говорит ученый.

Геологическая карта, раскрывающая связи между Зеландией и Антарктидой. Пермские образцы (голубые), средний батолит (розовые). Фото: Science Alert

Ученые предполагают, что система магнитной аномалии Кэмпбелла возникла в результате большого растяжения между разными частями Гондваны, которая в конце концов распалась, образовав окружающее морское дно Зеландии.

Первоначально объединенные территории Зеландии/Западной Антарктиды и Антарктиды/Австралии дали трещины, что позволило Тасмановому морю ворваться примерно 83 миллиона лет назад.

Далее, во время позднего мела примерно 79 миллионов лет назад, Зеландия и Западная Антарктида оторвались, образовав Тихий океан.

Пока неизвестно, что могло так растянуть и утончить кору Зеландии, прежде чем она откололась. Такое же утончение наблюдается и в Западной Антарктиде.

Также исследователи обнаружили доказательства того, что направления этого растяжения коры изменялись на 65 градусов в период от 100 до 80 млн. лет назад. Такое явление действительно могло привести к значительному утончению континентальной коры. Вместе эти находки создают прочную основу для более подробного анализа этого удивительного растяжения земли.

Как могла бы выглядеть Зеландия, если бы она была затоплена. Фото: Science Alert

Напомним, мы писали, что ученые узнали, почему Африка медленно раскалывается пополам.