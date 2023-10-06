Что находиться внутри Луны на самом деле — ученые наконец-то открыли правду

Астронавт исследует поверхность Луны. Фото: depositphotos.com

Луна — самое близкое к Земле космическое тело и единственное, на котором побывал человек. Но, несмотря на это, единственный спутник нашей планеты мало изучен и хранит немало тайн. В частности, очень долго оставалось загадкой, что внутри. Ранее ученые предполагали, что Луна может быть пустой или там скрываются "пустоты", сформировавшиеся естественным образом.

Однако наконец, группе ученых под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований во Франции удалось найти правильный ответ. Свой фундаментальный научный труд они опубликовали в научном журнале Nature. Об этом сообщает Science Alert.

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Что исследовали ученые

Как пояснили исследователи, зондирование внутреннего состава объектов в Солнечной системе эффективно осуществляется с помощью сейсмических данных. То, как акустические волны, созданные во время землетрясений, проходят и отражаются от материала внутри планеты или луны, может помочь ученым создать детальную карту внутренней части объекта.

У команды Брио были лунные сейсмические данные, собранные миссией "Аполлон", но у них было достаточно низкое разрешение. Поэтому еще были собраны данные космических миссий и экспериментов с лазерным определением расстояния, чтобы составить профиль различных характеристик Луны, а именно:

степень деформации из-за гравитационного взаимодействия с Землей;

изменение расстояния от Земли;

плотность.

Затем они провели моделирование с различными типами керна (проба вещества, представляющего собой цилиндрический столбик, отбираемый при бурении с целью дальнейшего изучения, — Ред.), чтобы найти тот, который наиболее соответствует данным наблюдениям. Благодаря этому и удалось узнать, что же "прячется" внутри нашего спутника.

Представление художника о различных инструментах, измеряющих свойства Луны, чтобы обнаружить его ядро. Иллюстрация: Géoazur/Николас Сартер

Что узнали ученые

Так, по словам ученых, исследование показало, что внутреннее ядро Луны на самом деле является жестким шаром с плотностью, похожей на плотность железа — около 7822 кг на куб. м.

По заявлению исследователей, лунное ядро очень похоже на земное — с наружным слоем жидкости и внутренним ядром. Согласно их моделированию, наружное ядро имеет радиус примерно 362 км (225 миль), а внутреннее ядро имеет радиус примерно 258 км (160 миль). Это примерно 15 процентов всего радиуса Луны.

"Наши результаты подвергают сомнению эволюцию магнитного поля Луны благодаря его демонстрации существования внутреннего ядра и подтверждают глобальный переворот мантии. Сценарий, дающий существенное представление о хронологии бомбардировки Луны в первый миллиард лет Солнечной системы", — написали исследователи в своем труде.

Ученые совершили несколько интересных находок. Во-первых, модели, наиболее напоминающие то, что мы знаем о Луне, описывают активное опрокидывание глубоко внутри лунной мантии. Это означает, что более плотный материал внутри Луны падает в центр, а менее плотный материал поднимается.

Кстати, эта деятельность давно предлагалась как способ объяснить наличие определенных элементов в вулканических регионах Луны.

Детализованый снимок Луны. Фото: depositphotos.com

Как открытие поможет науке в будущем

Мы знаем, что вскоре после своего формирования Луна имела мощное магнитное поле, которое начало ослабевать примерно 3,2 миллиарда лет назад. Такое магнитное поле создается движением и конвекцией в ядре, потому то, из чего состоит лунное ядро, глубоко касается того, как и почему магнитное поле исчезло.

Исследователи надеются, что их работа поможет решить длительную дискуссию о том, твердое или расплавленное внутреннее сердце Луны, и приведет к более точному пониманию истории нашего спутника и, соответственно, истории Солнечной системы. Конечно, ученые продолжат изучать спутник Земли, чтобы открыть все его тайны.

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