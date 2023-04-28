Какое у Марса ядро: ученые узнали, что у Марса мягкое ядро

У марса мягкое ядро. Фото — IPGP/David Ducros

Когда ученые хотят выяснить что-нибудь о том, почему на Земле зародилась жизнь, они принимают решение провести очередное исследование… Марса. Голубая и Красная планета очень похожи по ряду параметров, впрочем, на Земле есть и вода, и биосфера, а на Марсе только пустыни и землетрясения. Если в один прекрасный день ученые смогут понять почему так произошло, а также составить полный список необходимых условий для зарождения жизни, то мы наконец узнаем почему появились биологические организмы. А еще — встретим ли мы когда-то братьев и сестер по уму и к каким планетам следует лететь для того, чтобы их отыскать. Вдобавок это поможет понять, как мы можем повлиять на появление жизни на тех небесных телах, где уже сложились благоприятные для этого условия.

Недавно ученым удалось сделать еще один шаг в нужном направлении – они узнали, из чего состоит марсианское ядро. С помощью сейсмических данных, собираемых марсоходом InSight в течение четырех лет, ученые составили первую детальную карту внутренней структуры Марса. Об этом пишет ScienceAlert.

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Какое у Марса ядро?

Раньше считалось, что ядро Марса — такое же мертвое, как и его поверхность, и это было бы вполне логично, ведь геологическая активность должна как-то себя проявлять. Впрочем, данные сейсмических исследований, проведённых на орбите красной планеты, свидетельствуют: сердце Марса – это жидкий сплав железа с неожиданно большим количеством серы, кислорода, углерода и водорода. Оказалось, что в то время как ядро Земли состоит из очень твердого внутреннего ядра, одетого в менее твердую оболочку, плавающего в жидком "скафандре", ядро Марса полностью мягкое! Оно легче поддается сжатию и имеет меньшую плотность, чем ядро нашей планеты.

В то время как ядро Земли излучает тепло, что, распространяясь в верхние слои, формирует циркуляционные потоки, создающие и поддерживающие магнитное поле, у Марса такой геодинамической силы нет. И оказалось, что именно присутствие в его ядре легких химических соединений может быть причиной того, что эта геодинамическая сила у него так и не появилась.

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