Яке у Марса ядро: вчені дізналися, що у Марса м'яке ядро

У марса м'яке ядро. Фото —IPGP/David Ducros

Коли вчені хочуть з’ясувати щось у питанні про те, чому на Землі зародилося життя, вони приймають рішення провести чергове дослідження…Марса. Блакитна і Червона планета дуже схожі за рядом параметрів, втім, на Землі є і вода, і біосфера, а на Марсі — лиш пустелі й землетруси. Якщо одного чудового дня вчені зможуть зрозуміти чому ж так сталося, а також — скласти повний список необхідних умов для зародження життя, то ми нарешті дізнаємося чому з’явилися біологічні організми. А ще — чи зустрінемо ми колись братів та сестер розуму і до яких планет слід летіти для того, аби їх відшукати. На додаток — це допоможе зрозуміти, як ми можемо вплинути на появу життя на тих небесних тілах, де вже склалися сприятливі для цього умови.

Нещодавно науковцям вдалося зробити ще один крок у потрібному напрямку — вони дізналися, з чого складається марсіанське ядро. За допомогою сейсмічних даних, які марсохід InSight збирав протягом чотирьох років, вчені склали першу детальну карту внутрішньої структури Марса. Про це пише ScienceAlert.

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Картина розповсюдження сейсмічних хвиль по "нутрощах" планети. Фото — NASA/JPL and Nicholas Schmerr

Яке у Марса ядро?

Раніше вважалося, що ядро Марса — таке ж мертве, як і його поверхня, й це було б цілком логічно, адже геологічна активність мала б якось себе виявляти. Втім, дані сейсмічних досліджень, проведених на орбіті червоної планети, свідчать: серце Марса — це рідкий сплав заліза з несподівано великою кількістю сірки, кисню, вуглецю та водню. Виявилося, що в той час, як ядро Землі складається із дуже твердого внутрішнього ядра, одягненого у менш тверду оболонку, що плаває у рідкому "скафандрі", ядро Марса повністю м’яке! Воно легше піддається стисканню і має меншу щільність, ніж ядро нашої планети.

В той час як ядро Землі випромінює тепло, що, поширюючись у верхні шари формує циркуляційні потоки, які створюють і підтримують магнітне поле, у Марса такої геодинамічної сили немає. І тепер виявилося, що саме присутність у його ядрі легких хімічних сполук може бути причиною того, що колись ця геодинамічна сила в нього так і не з’явилася.

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