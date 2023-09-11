В Иерусалиме ученые нашли место, где Иисус Христос исцелил слепого: что известно

Исцеление Иисусом слепорожденного мужчины. Изображение: google.com

Археологам удалось найти святое место, где Иисус Христос вроде бы как исцелил слепого человека. Произошло это в Иерусалиме.

Об этом сообщает Express.

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Как это удалось сделать

Исследователи во время того, как производили археологические раскопки, обнаружили купель Силоам. Она более двух тысяч лет была покрыта пустыней.

Такое место обнаружили работники Израильского управления древностей, Израильского управления национальных парков и Фонда города Давида.

Силоамский пруд имел площадь в пять тысяч квадратных метров. Благодаря ему город Давида имел проточную воду.

"Проведенные раскопки в городе Давида — историческом месте библейского Иерусалима — особенно Силоамской купели и Дороги паломничества, служат одним из величайших подтверждений этого наследия и тысячелетних связей евреев и христиан с Иерусалимом. Не просто как вопрос веры, но и как факт", — отметил директор по международным делам Фонда "Город Давида" Зеев Оренштейн.

О чем идет речь в поверье

Если верить одному из отрывков Евангелия от Иоанна, именно на том месте в купели Силоам Иисус Христос смог вернуть зрение слепому.

"Не существует полмили, которая бы значила больше для большего количества людей, которые подтверждают библейское наследие Иерусалима не просто как вопрос веры, но и на самом деле. И, очевидно, живя в то время, когда так много библейского наследия ставится под сомнение, — иметь возможность раскопать все это историческое наследие и старину, которая показывает, что, будь то евреи или христиане, вы можете увидеть это, вы можете прикоснуться к нему, вы могли бы пройти по нему, потому что на самом деле наше наследие в Иерусалиме насчитывает тысячи лет, и это не просто вопрос веры, а факт, раскопанный здесь, в Городе Давида", — отметил директор по международным делам Фонда "Город Давида".

Сейчас не сообщают о том, откроют ли Силоамский бассейн для заинтересованных в этом людей.

Напомним, ранее власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана. Ведь в стране до сих пор идет полномасштабная война, которую развязала Россия. А обеспечить паломникам безопасность на 100% никто не может.