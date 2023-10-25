Украинец вошел в десятку лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize

Артур Пройдаков. Фото: globalteacherprize.org.ua

Украинец вошел в десятку лучших учителей мира по премии Global Teacher Prize. Артур Пройдаков преподает украинский язык и литературу.

Об этом сообщили организаторы премии.

Читайте также:

Украинец стал одним из десяти лучших учителей мира

В 2021 году Пройдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая ежегодно отмечает учителей-создателей.

Премию инициировала в 2017 году ОС "Освитория". Она была сделана для того, чтобы не только отметить достижения учителей в отношении своих учеников и общества, но и подчеркнуть важность педагогов в Украине и приобщить учителей к мировому образовательному сообществу.

"Очень трудно поверить в это и осознать это. 10 человек на планете Земля. 10 педагогов. И я, украинский учитель, среди этой 10-ки. Это вдохновляет и мотивирует. Это означает, что я все делаю правильно. И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности, даже несмотря на вызовы полномасштабной войны. Этого достижения не было бы без наших защитников и защитниц. Только благодаря им я имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только лучшее в своей деятельности. Несмотря ни на что", — подчеркнул Пройдаков.

Имя лучшего учителя в этом году будет объявлено 8 ноября на церемонии Global Teacher Prize. Она состоится в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Победитель получит 1 млн долларов.

Что известно о Пройдакове

Он родился в городе Кадиевка Луганской области. В ноябре 2014 года покинул свой дом из-за войны. Некоторое время работал в Сумской области, в государственной школе в Ромнах, а затем в школе MIDGARD в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пройдаков организовал курсы по украинскому языку для переселенцев, проводил уроки в рамках Всеукраинского расписания, рассказывал в зарубежных и украинских медиа об агрессии России и значении учительской работы в условиях таких вызовов.

Он автор уроков во Всеукраинской школе онлайн.

Пройдаков развивает украинское образование как учитель в школе Mriy Diy, а также как исполнительный директор в образовательном фонде MriyDiy. Он также является одним из экспертов бесплатной образовательной онлайн-платформы iLearn от ГС "Освитория".

Напомним, несмотря на продолжающуюся в Голливуде забастовку актеров, разговоры о премии "Оскар-2024" не утихают. В кинопрокат выходят новые ленты, проходят международные кинофестивали, а эксперты обновляют рейтинги своих прогнозов на получение самой желанной статуэтки в индустрии.