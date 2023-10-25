Українець увійшов до десятки найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize

Артур Пройдаков. Фото: globalteacherprize.org.ua

Українець увійшов до десятки найкращих вчителів світу за премією Global Teacher Prize. Артур Пройдаков викладає українську мову та літературу.

Про це повідомили організатори премії.

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У 2021 році Пройдаков став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка щороку відзначає вчителів-змінотворців.

Премію ініціювала у 2017 році ГС "Освіторія". Вона була зроблена для того, щоб не тільки відзначити досягнення вчителів щодо своїх учнів та щодо суспільства, а й підкреслити важливість педагогів в Україні та долучити вчителів до світової освітянської спільноти.

"Дуже важко повірити в це й усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 освітян. І я, український учитель, серед цієї 10-ки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності, навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць. Тільки завдяки ним я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все", — наголосив Пройдаков.

Ім'я найкращого вчителя цього року оголосять 8 листопада на церемонії Global Teacher Prize. Вона відбудеться у межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Переможець отримає 1 млн доларів.

Що відомо про Пройдакова

Він народився в місті Кадіївка Луганської області. У листопаді 2014 року покинув свій дім через війну. Певний час працював у Сумській області, в державній школі в Ромнах, а потім в школі MIDGARD у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пройдаков організував курси з української мови для переселенців, проводив уроки в рамках Всеукраїнського розкладу, розповідав у закордонних та українських медіа про агресію Росії й значення вчительської роботи в умовах таких викликів.

Він є автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн.

Пройдаков розвиває українську освіту як учитель в школі Mriy Diy, а також як виконавчий директор в освітній фундації MriyDiy. Він також є одним з експертів безоплатної освітньої онлайн-платформи iLearn від ГС "Освіторія".

Нагадаємо, попри страйк акторів, який продовжується в Голлівуді, розмови про премію "Оскар-2024" не вщухають. В кінопрокат виходять нові стрічки, проходять міжнародні кінофестивалі, а експерти оновлюють рейтинги своїх прогнозів на отримання найбажанішої статуетки в індустрії.