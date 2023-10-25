Українець увійшов до десятки найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize
Українець увійшов до десятки найкращих вчителів світу за премією Global Teacher Prize. Артур Пройдаков викладає українську мову та літературу.
Про це повідомили організатори премії.
Українець став одним з десяти найкращих вчителів світу
У 2021 році Пройдаков став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка щороку відзначає вчителів-змінотворців.
Премію ініціювала у 2017 році ГС "Освіторія". Вона була зроблена для того, щоб не тільки відзначити досягнення вчителів щодо своїх учнів та щодо суспільства, а й підкреслити важливість педагогів в Україні та долучити вчителів до світової освітянської спільноти.
"Дуже важко повірити в це й усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 освітян. І я, український учитель, серед цієї 10-ки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності, навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць. Тільки завдяки ним я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все", — наголосив Пройдаков.
Ім'я найкращого вчителя цього року оголосять 8 листопада на церемонії Global Teacher Prize. Вона відбудеться у межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Переможець отримає 1 млн доларів.
Що відомо про Пройдакова
Він народився в місті Кадіївка Луганської області. У листопаді 2014 року покинув свій дім через війну. Певний час працював у Сумській області, в державній школі в Ромнах, а потім в школі MIDGARD у Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пройдаков організував курси з української мови для переселенців, проводив уроки в рамках Всеукраїнського розкладу, розповідав у закордонних та українських медіа про агресію Росії й значення вчительської роботи в умовах таких викликів.
Він є автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн.
Пройдаков розвиває українську освіту як учитель в школі Mriy Diy, а також як виконавчий директор в освітній фундації MriyDiy. Він також є одним з експертів безоплатної освітньої онлайн-платформи iLearn від ГС "Освіторія".
Нагадаємо, попри страйк акторів, який продовжується в Голлівуді, розмови про премію "Оскар-2024" не вщухають. В кінопрокат виходять нові стрічки, проходять міжнародні кінофестивалі, а експерти оновлюють рейтинги своїх прогнозів на отримання найбажанішої статуетки в індустрії.
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