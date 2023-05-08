В Турции смастерили новый дрон, который может менять форму
Турецкая компания ASELSAN разработала новый беспилотник, способный менять форму. Предполагается, что такой дрон смогут использовать как военные, так и гражданские.
Уже в ближайшее время будет налажено серийное производство. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Работу нового беспилотника продемонстрировали на крупнейшем в мире фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.
Что может новый беспилотник
БПЛА оснащен 4-мя камерами и довольно быстро может подняться на высоту до 200 метров. Сами дроны можно запускать как со стационарных, так и с мобильных платформ.
Крылья беспилотника могут складываться. Это позволяет одновременно хранить многие аппараты на платформе.
Разработчики признаются, что сейчас беспилотники на стадии производства. Затем, после всех испытаний, их можно использовать для разведки и наблюдения.
Сейчас дорабатывается возможность дрона менять вид, все работы планируют завершить в июле этого года.
Напомним, на авиационной выставке в Стамбуле украинские военные предприятия подписали три соглашения с компанией Bayrak. Эти соглашения нужны украинским компаниям для производства критически важной для ВСУ техники.