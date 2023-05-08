В Турции смастерили новый дрон, который может менять форму

Турецкий ASELSAN разработал новый БПЛА. Фото: ASELSAN

Турецкая компания ASELSAN разработала новый беспилотник, способный менять форму. Предполагается, что такой дрон смогут использовать как военные, так и гражданские.

Уже в ближайшее время будет налажено серийное производство. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Читайте также:

Работу нового беспилотника продемонстрировали на крупнейшем в мире фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

Компания ASELSAN разработала новый беспилотник. Фото: ASELSAN

Что может новый беспилотник

БПЛА оснащен 4-мя камерами и довольно быстро может подняться на высоту до 200 метров. Сами дроны можно запускать как со стационарных, так и с мобильных платформ.

Крылья беспилотника могут складываться. Это позволяет одновременно хранить многие аппараты на платформе.

Разработчики признаются, что сейчас беспилотники на стадии производства. Затем, после всех испытаний, их можно использовать для разведки и наблюдения.

Компания ASELSAN разработала новый беспилотник. Фото: ASELSAN

Сейчас дорабатывается возможность дрона менять вид, все работы планируют завершить в июле этого года.

Напомним, на авиационной выставке в Стамбуле украинские военные предприятия подписали три соглашения с компанией Bayrak. Эти соглашения нужны украинским компаниям для производства критически важной для ВСУ техники.