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В мире может образоваться новый океан: где именно

26 марта 2023 21:36
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Раскол протяженностью 56 км образовался в 2005 году
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Африке может образоваться новый океан , поскольку континент продолжает раскалываться. По словам исследователей, раскол образовался в пустыне Эфиопии, создав возможность Кении и Уганде развить береговую линию по мере того, как в ущелье образуется новый океан.

Об этом пишет Yahoo.

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"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом. Мы видим, что океаническая кора начинает формироваться, потому что она заметно отличается от континентальной коры по своему составу и плотности", — сказал докторант Университета Лидса Кристофер Мур. 

Раскол протяженностью 56 км, известный как Восточноафриканский разлом, образовался в 2005 году, но любое развитие нового океана будет длиться от 5 до 10 миллионов лет, говорят исследователи.

"Аденский залив и Красное море будут затоплены над регионом Афар и восточноафриканской рифтовой долиной и станут новым океаном, а эта часть Восточной Африки станет отдельным небольшим континентом", — сказал морской геофизик Кен Макдональд.

Причина раскола остается неизвестной, но некоторые исследователи считают, что образование разлома было вызвано тектоническими процессами, схожими с происходящими на дне океана.

Разлом расположен на границе трех тектонических плит — Сомалийской, Нубийской и Аравийской. Они удаляются друг от друга на несколько миллиметров в год.

Напомним, остров Хендерсон, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для уникальной флоры и фауны, страдает от пластикового загрязнения. Там ученые наблюдают необычное явление — пластиковые скалы.

 

 

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