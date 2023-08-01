В Швейцарии нашли наконечник стрелы бронзового века: чем он удивил ученых

Наконечник стрелы бронзового века из обломка метеорита. Фото: ScienceDirect

Вблизи швейцарского города Боль жители поселения бронзового века изготовили наконечник стрелы из обломка метеорита. Кусок метеоритного железа, вероятно, попал в Швейцарию из Эстонии через торговцев.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science.

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Наконечник стрелы бронзового века из обломка метеорита

В исследовании говорится, что до того, как люди научились добывать железо из руды, его можно найти в метеоритах.

Археологи находят множество изделий из метеоритного железа на Ближнем Востоке, Египте и Азии, однако в Центральной или Западной Европе такие находки — редкость. Найти такой артефакт в Швейцарии удалось геологам из Бернского университета в коллекции местного музея естествознания.

Наконечник стрелы весом 2,9 г оказался изготовленным из обломка метеорита. В длину его размер почти 40 миллиметров, в ширину — 25, а в толщину — 2,6 миллиметра.

"На его природу указал характерный состав никеля, германия и кобальта, а также наличие алюминия-26 — радиоактивного изотопа алюминия, который образуется в результате взаимодействия с космическими лучами", — говорится в исследовании.

Из какого метеорита изготовили наконечник

В поисках изделий из метеоритов ученые изучали находки с места поселения у Бельского озера. Оно датируется 900–800 годами до нашей эры. Озеро расположено в 4-8 километрах от большого поля Тваннберг, где раньше находили более 2000 железных метеоритов общим весом в 150 килограммов. Геологи считали, что жители поселения использовали его в создании своих изделий. В исследовании говорится, что обнаруженный наконечник был единственным артефактом из поселения метеоритного происхождения.

Ученые проанализировали его состав и определили, что он значительно отличается от метеоритов с поля Тваннберг, однако похож на железные метеориты группы IAB. Геологи решили сравнить состав наконечника с составом известных крупных метеоритов типа IAB.

Наиболее схожим по составу оказался метеорит Каали, найденный в Эстонии. Он упал на Землю в 1500 году до нашей эры и оставил после себя 120-метровый кратер, а также обломки.

Напомним, в штате Тамил Наду, расположенном в южной части Индии, археологи откопали погребальную урну, где лежали остатки скелетов людей. Там исследователи обнаружили железный кинжал в возрасте около 2500 лет, принадлежавший еще не исследованной цивилизации.