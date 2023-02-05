В Пакистане заблокировали Википедию: в чем причина

Википедия отказалась выполнять ультиматум власти Пакистана

Власти Пакистана заблокировали доступ в стране в Википедию. Управление телекоммуникаций Пакистана заявило, что Википедия не выполнила его ультиматум по поводу "богохульного контента"

Об этом сообщает BBC.

Почему Пакистан заблокировал Википедию

Управление телекоммуникаций Пакистана заявило, что у Википедии было 48 часов на удаление определенных материалов, но этот ультиматум не был выполнен.

Спикер PTA Малахат Обейд сказал, что Википедия не ответила на "неоднократную переписку" относительно удаления "богохульных данных".

"Они удалили часть материала, но не все", — добавил он, подтвердив, что веб-сайт будет оставаться заблокированным, пока не будут удалены "все неприемлемые материалы".

Какие еще интернет-ресурсы заблокированы в Пакистане

В BBC напомнили, что в 2010 году Пакистан заблокировал YouTube из-за его "растущего святотатства". Facebook был заблокирован в 2010 году после спора из-за интернет-кампании, которая приглашала людей нарисовать изображение пророка Мухаммеда. Приложения для знакомств, в частности Tinder и Grindr, также ранее были запрещены из-за распространения "безнравственного контента".

Напомним, ранее стало известно, что украинская версия Википедии впервые преодолела годовой рубеж в один миллиард просмотров . За 2022 год в украинской Википедии осуществлено 1 млрд. 60 млн. просмотров страниц против 891 млн. в 2021 году (+19%). Абсолютный годовой рост составляет 169 млн. просмотров. Впервые в истории был преодолен годовой рубеж в 1 млрд просмотров. За шесть лет популярность украинской Википедии выросла на 100%, то есть вдвое.