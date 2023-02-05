У Пакистані заблокували Вікіпедію: у чому причина

У Пакистані заблокували Вікіпедію через "богохульний контент"
Влада Пакистану заблокувала доступ у країні до Вікіпедії. Управління телекомунікацій Пакистану заявило, що Вікіпедія не виконала його ультиматум щодо "богохульного контенту"
Про це повідомляє BBC.
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Чому Пакистан заблокував Вікіпедію
Управління телекомунікацій Пакистану заявило, що Вікіпедія мала 48 годин на видалення певних матеріалів, але цей ультиматум не був виконаний.
Речник PTA Малахат Обейд сказав, що Вікіпедія не відповіла на "неодноразове листування" щодо видалення "богохульних даних".
"Вони видалили частину матеріалу, але не весь", - додав він, підтвердивши, що веб-сайт залишатиметься заблокованим, доки не буде видалено "всі неприйнятні матеріали".
Які ще інтернет-ресурси заблоковані у Пакистані
У BBC нагадали, що у 2010 році Пакистан заблокував YouTube через його "зростаюче святотатство". Facebook був заблокований у 2010 році після суперечки через інтернет-кампанію, яка запрошувала людей намалювати зображення пророка Мухаммеда. Додатки для знайомств, зокрема Tinder і Grindr, також раніше були заборонені через поширення "аморального контенту".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська версія Вікіпедії вперше подолала річний рубіж в один мільярд переглядів. За 2022 рік в українській Вікіпедії здійснено 1 млрд 60 млн переглядів сторінок проти 891 млн у 2021 році (+19 %). Абсолютне річне зростання становить 169 млн переглядів. Вперше в історії було подолано річний рубіж в один млрд переглядів. За шість років популярність української "Вікіпедії" зросла на 100%, тобто удвічі.