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В древнем храме в Египте нашли тысячи бараньих голов: зачем их там разместили

27 марта 2023 20:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Археологи предполагают, что животных принесли в жертву
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Американская археологическая миссия, возглавляемая Нью-Йоркским университетом, нашла в Египте две тысячи мумифицированных бараньих голов. Находку, относящуюся к эпохе Птолемеев, обнаружили в районе храма фараона Рамзеса II в Абидосе.

Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

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Подробности о находке

Кроме тысяч бараньих голов, археологи обнаружили немало мумифицированных овец, собак, диких коз, коров, оленей и мангустов. Считается, что животных принесли в жертву в честь Рамзеса II 1000 лет спустя после его смерти.

Наряду с останками животных команда также нашла большое дворцовое сооружение со стенами толщиной около пяти метров шестой династии Старого Королевства, а также несколько статуй, папирусы, остатки древних деревьев, кожаную одежду и обувь.

Глава американской миссии Самех Искандар заявил, что структура может помочь "восстановить ощущение древнего ландшафта Абидоса к строительству храма Рамзеса II".

Председатель Верховного совета Египта Мостафа Вазири отметил важность этого открытия, поскольку оно "раскрывает важные подробности жизни и истории храма царя Рамсеса II в Абидосе и его окрестностях и способствует познанию этого места".

Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".

Артефакт, также обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и вскоре его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.

Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.

Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре.

Также сообщалось, что в Великой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли сокровенный коридор.

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