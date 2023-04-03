В AirPods от Apple может появиться встроенный сенсорный экран: чем он особенный

Apple предоставила патент, где четко указаны изображения AirPods и сенсорный дисплей

Apple разработала дизайн будущего чехла для AirPods со встроенным сенсорным экраном. Это позволит пользователям управлять источниками звука и взаимодействовать с приложениями, связанными с подключенными устройствами.

Об этом пишет Portaltele .

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В сентябре 2021 года Apple подала патент, а на прошлой неделе его опубликовали Бюро патентов и товарных знаков США, где четко указаны вариации дизайна, изображения AirPods и сенсорный дисплей.

"Полезность футляра для наушников можно повысить, а пользователь может контролировать беспроводные наушники пользователя, настроив футляр для наушников с интерактивным интерфейсом, чтобы пользователь мог контролировать операции, связанные с беспроводными наушниками", — говорится в патенте.

Функции сенсорного чехла Apple

Apple рассматривает множество вариантов новой технологии. В одном из них предусматривается управление Apple Music через футляр с помощью сенсорного дисплея с графическим интерфейсом, обеспечивающим тактильную обратную связь. Таким образом, пользователь может управлять воспроизведением аудио, регулировать громкость и изменять любимые песни.

В другом варианте чехол реагирует на определенные жесты, например нажатие и смахивание для навигации содержимым на экране и вызова Siri.

Кроме того, корпус может содержать дополнительные процессоры и модули памяти, чтобы выполнять определенные функции, традиционно связанные со смартфонами, компьютерами и другими подключенными устройствами. Например, некоторые варианты показывают сенсорный дисплей чехла, обеспечивающий интерактивный доступ к приложениям iPhone, включая телефон, почту, сообщения, камеру, календарь, погоду, карты и т.д.

"Недостатки, связанные с управлением пользователя беспроводными наушниками, уменьшаются или устраняются", — утверждают в патенте.

Когда сенсорный чехол Apple можно будет приобрести

По идее, технология, которую описывает патент, вряд ли появится на рынке в ближайшее время, если появится вообще. Однако этот патент доказывает, что Apple ищет способы сделать футляр AirPods более функциональным и удобным для использования.

Напомним, ранее мы писали, что в ближайшее время Apple может презентовать второе поколение наушников AirPods Max. Новинку с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером, вероятно, представят этой весной.