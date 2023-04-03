Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow В AirPods от Apple может появиться встроенный сенсорный экран: чем он особенный arrow

В AirPods от Apple может появиться встроенный сенсорный экран: чем он особенный

3 апреля 2023 20:10
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Apple предоставила патент, где четко указаны изображения AirPods и сенсорный дисплей
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Apple разработала дизайн будущего чехла для AirPods со встроенным сенсорным экраном. Это позволит пользователям управлять источниками звука и взаимодействовать с приложениями, связанными с подключенными устройствами.

Об этом пишет Portaltele .

Читайте также:

Разница с обычным чехлом Apple

В сентябре 2021 года Apple подала патент, а на прошлой неделе его опубликовали Бюро патентов и товарных знаков США, где четко указаны вариации дизайна, изображения AirPods и сенсорный дисплей.

"Полезность футляра для наушников можно повысить, а пользователь может контролировать беспроводные наушники пользователя, настроив футляр для наушников с интерактивным интерфейсом, чтобы пользователь мог контролировать операции, связанные с беспроводными наушниками", — говорится в патенте.

Функции сенсорного чехла Apple

Apple рассматривает множество вариантов новой технологии. В одном из них предусматривается управление Apple Music через футляр с помощью сенсорного дисплея с графическим интерфейсом, обеспечивающим тактильную обратную связь. Таким образом, пользователь может управлять воспроизведением аудио, регулировать громкость и изменять любимые песни.

В другом варианте чехол реагирует на определенные жесты, например нажатие и смахивание для навигации содержимым на экране и вызова Siri.

Кроме того, корпус может содержать дополнительные процессоры и модули памяти, чтобы выполнять определенные функции, традиционно связанные со смартфонами, компьютерами и другими подключенными устройствами. Например, некоторые варианты показывают сенсорный дисплей чехла, обеспечивающий интерактивный доступ к приложениям iPhone, включая телефон, почту, сообщения, камеру, календарь, погоду, карты и т.д.

"Недостатки, связанные с управлением пользователя беспроводными наушниками, уменьшаются или устраняются", — утверждают в патенте.

Когда сенсорный чехол Apple можно будет приобрести

По идее, технология, которую описывает патент, вряд ли появится на рынке в ближайшее время, если появится вообще. Однако этот патент доказывает, что Apple ищет способы сделать футляр AirPods более функциональным и удобным для использования.

Напомним, ранее мы писали, что в ближайшее время Apple может презентовать второе поколение наушников AirPods Max. Новинку с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером, вероятно, представят этой весной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB