Ученые заявили, что теплая вода растапливает ледник судного дня

Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые
Ученые, изучающие огромный ледник Туэйтс в Антарктиде, который называют ледником "судного дня", говорят, что теплая вода просачивается в его слабые места. Это приводит к таянию ледника.
Об этом пишет Reuters.
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Ледник Туэйтс имеет размер как американский штат Флорида. Он более половины метра глобального потенциала повышения уровня моря и может дестабилизировать соседние ледники, которые потенциально могут вызвать дальнейшее повышение уровня на три метра.
Команда из 13 американских и британских ученых провела около шести недель на леднике в конце 2019 года и в начале 2020 года. Используя подводный робототехнический аппарат, известный как Icefin, они наблюдали за линией приземления ледника, где лед соскальзывает с ледника и впервые встречается с океаном.
В одной работе, возглавляемой ученым из Корнеллского университета Бритни Шмидт, исследователи обнаружили, что более теплая вода проникает в трещины и другие отверстия, известные как террасы, вызывая боковое таяние на 30 метров или более в год.
"Теплая вода попадает в самые слабые части ледника и ухудшает ситуацию", — сказал Шмидт.
Напомним, последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю климатических наблюдений. Температура мирового океана повышается, что влияет на изменение климата на всей планете.