Стало известно, может ли вернуться метеорит, уничтоживший динозавров

Динозавры созерцают метеорит, вероятно приведший к их гибели. Фото: google.com

Около 66 млн лет назад метеорит размером в 12 км упал вблизи современного полуострова Юкатан в Мексике. Однако ученые сомневаются, что он мог повлиять на жизнь на Земле настолько, что привел к гибели динозавров. Кроме того, существует вероятность, что метеорит может вернуться.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Почему погибли динозавры

Отмечается, что метеорит не является положительным явлением для нашей планеты. Несмотря на то, что его влияние на жизнь на Земле сомнительно, он все же способен привести к глобальным изменениям в климате, вызвав резкое похолодание. Более того, ученые утверждают, что падение метеорита изменило химический состав океана, что миллионы лет назад привело к вымиранию большей части морских организмов.

Также ученые предполагают, что динозавры больших размеров были несколько более требовательны к условиям существования, поэтому любые изменения в одной из сфер жизни Земли могли привести к их вымиранию.

Кроме того, существует гипотеза, что важен не размер метеорита, а угол и место его падения. Так, если обломки из космоса, даже небольшие, столкнутся с местом, содержащим специфический тип минерала, это может привести к длительным периодам серьезного охлаждения.

"Добавим тот факт, что метеорит мог упасть под решающим углом, мы могли бы иметь веские основания предполагать, что тот же 12-километровый астероид мог бы быть менее разрушительным, если бы он ударился через несколько секунд, несколько в другом месте на несколько иную степень", — отметило издание.

Может ли метеорит вернуться на Землю

Астрономы следят за большими камнями, которые могут пересечь нашу орбиту, поскольку их удары могут иметь разрушительные последствия. Программы мониторинга околоземных астероидов пока не сигнализируют о потенциальной опасности.

Однако, в будущем, возможно, снова столкнемся с похожей ситуацией. Если не сможем избежать удара, нужно будет готовиться к экологическим последствиям. Вымирание динозавров показало, что многие факторы оказывают влияние на степень вреда от астероидного удара.

В зависимости от места и силы удара варьируются и масштабы последствий. Если экосистема ослаблена, она может не выдержать этого. Поэтому люди должны сделать все возможное для скорейшего восстановления планеты после космической катастрофы.

Напомним, что к Земле на бешеной скорости летел огромный астероид. Небесное тело называется 2023 год JB3 и его размер составляет 49 метров. Предполагалось, что он должен был приблизиться к нашей планете 9 июня.