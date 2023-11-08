Ученые выяснили, кто умнее — собака или волк

Волк и собака породы Немецкая овчарка. Фото: скриншот с YouTube

Считается, что такие животные, как собаки, произошли от серых волков примерно 15 тысяч лет назад, но немногие знают, кто из них имеет высший интеллект. Поэтому ученые провели разные исследования, чтобы выяснить, кто умнее — волки или собаки.

Об этом сообщает Current Biology.

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В процессе различных экспериментов исследователям удалось сделать вывод, что задавать вопросы, кто из них умнее, некорректно. Дело в том, что собаки и волки смогли адаптироваться к среде, в которой они живут, и развили способности, необходимые для этой жизни.

Сражение собаки и волка на камеру. Фото: скриншот с YouTube

Исследования ученых с участием волков и собак

В 2021 году ученые провели исследование с участием волчат и щенков на указательный палец. Животным предложили найти еду, которую ученые спрятали под одной из двух перевернутых чашек. Экспериментаторы подсказывали жестами, взглядом и кубиком, который они положили у чашки.

В результате данного эксперимента собаки смогла продемонстрировать результативность, которая оказалась вдвое больше успехов волков.

В процессе другого исследования ученые встряхивали чашку с едой, которая якобы там была. Когда волки видели, что в чашке ничего не было, они перестали идти к ней. В то же время собаки сделали совсем другое — они все равно шли к миске.

Вывод

В результате большого количества исследований ученым удалось выяснить, кто же умнее — собаки или волки. В ходе экспериментов с участием этих животных исследователи увидели, что волки лучше понимают причинно-следственные связи.

В то же время собаки, наоборот, имеют хорошую связь с человеком, понимая его намерения и желание помочь.

Волк и Немецкая овчарка на улице. Фото: Pinterest

"В природе волкам приходится полагаться на собственные наблюдения и сообразительность, а собакам, которых кормит человек, это не нужно. Возможно, в ходе доместикации собаки потеряли способность понимать связь между причиной и следствием. В то же время способность к коммуникации с человеком, возможно, есть и у волков, и у собак", — говорит ученый по имени Джулиан Брауэра.

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