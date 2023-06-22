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Сокровища викингов: в Норвегии ученые обнаружили уникальные артефакты.

22 июня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сокровища викингов: в Норвегии ученые обнаружили уникальные артефакты.
Сокровища викингов. Фото: Dag-Øyvind Engtrø Solem.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Норвегии ученые обнаружили уникальные артефакты. В частности, игровую фигурку, украшенную резными руническими надписями. Ее обнаружили в городе, который основал в 997 году Олав Трюггвасон, король викингов.

Об этом пишет издание HeritageDaily.

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Во время раскопок археологи обнаружили игральную фигурку, изготовленную из мыльного камня — разновидности тальковой породы.

Известно, что викинги для изготовления предметов обихода использовали именно мыльный камень.

Особенно заинтересовала ученых уникальная резьба. После дополнительного исследования стало известно, что рунические надписи точно повторяли контуры игральной фигуры и переводились как слово "siggifr".

Ученые считают, что термин Sig является сокращенной формой популярного норвежского мужского имени.

Напомним, оккупанты продолжают вывозить все ценное из захваченных территорий Украины. Во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический.

Также мы писали, что кафиры похитили более сотни археологических артефактов из заповедника "Каменная Могила", находящегося на временно оккупированной части Запорожской области. Все ценности решили вывезти в аннексированный Крым.

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