Искусственный интеллект может определить диабет по голосу — исследование

Врачи определяют диагноз человека. Иллюстративное фото: Freepik

Искусственный интеллект теперь может определить диабет с помощью голоса. Для этого ему нужно всего шесть секунд.

Об этом говорится в журнале Mayo Clinic Proceedings: Digital Health.

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Отмечается, что ученым компании Klick Labs из Канады удалось разработать инструмент на базе искусственного интеллекта, который может поставить диагноз по поводу диабета второго типа, используя голос человека.

Как это работает

По словам основателей, машина сможет справиться с этой задачей, когда услышит запись языка человека, который продлится от 6 до 10 секунд. В настоящее время искусственному интеллекту удается правильно поставить диагноз в 89% и 86% случаев для женщин и мужчин соответственно.

Особенности исследования

Всего в исследовании приняли участие 267 человек, среди которых у 75 добровольцев было подтверждено заболевание. Их попросили в течение двух недель записывать фразу: "Привет, Как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?". После этого исследователи провели анализ массива данных с 18 тысяч аудио по 14 особенностям, среди которых тембр, интенсивность, уровень шума и другие. Затем они обрели закономерность между ними и наличием такого диагноза.

"Современные методы диагностики требуют много времени, денег, поездок. Технологии анализа голоса могут полностью избавить от этих препятствий. Наше исследование показало важность изменения голоса у здоровых людей и больных диабетом второго типа, и способно изменить подходы медицинского сообщества к диагностике диабета", — объяснили ученые.

В Международной диабетической федерации отметили, что почти каждый второй из 480 миллионов людей с диабетом по всему миру не знает, что имеет такую болезнь.

Напомним, с 8 октября в Одессе можно получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.