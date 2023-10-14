Как долго можно оставлять кошку одну дома – ученые назвали оптимальные сроки

Кот ждет своего хозяина. Фото: Getty Images

Многие верят в стереотип, что кошки любят гулять сами по себе, они независимы и отстранены. Однако это отнюдь не соответствует действительности. На самом деле этим маленьким существам нужны компания и внимание не меньше других животных. Исследования ученых подтверждают, что коты очень ценят общение со своим человеком, а его отсутствие может оказать плохое влияние на эмоциональное состояние животного и психическое здоровье.

Тогда возникает вопрос, как долго кошку можно оставлять одну дома? Ответ изданию Inverse дали ученые и эксперты, которые разбираются в поведении животных.

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На сколько кошку можно оставить одну дома

Ученый из школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете Микель Дельгадо подчеркивает, что кошек нельзя оставлять одних надолго, ведь у них есть эмоциональные и социальные потребности, которые невозможно удовлетворить, если они находятся в одиночестве.

Так, максимальный срок, который кошка может выдержать в одиночестве без сильных эмоциональных потрясений, — 24 часа.

Если это маленький котенок, то и 1 день без вас слишком долго для него. Малышей следует оставлять без присмотра до 4 часов в сутки.

Если оставить кошку одну больше чем на 2-3 дня, животное может получить психотравму, ведь оно не знает, вернетесь ли вы вообще или же покинули его в закрытом безлюдном помещении навсегда. У четырехлапого может развиться депрессия.

Следует также заметить, если вы уезжаете из дома на длительное время и оставляете питомца на чужого человека, животное тоже может испытывать стресс и тревогу. Это может привести к изменению поведения, кот может портить мебель, вести себя деструктивно.

Когда кошки испытывают стресс из-за длительного отсутствия хозяина, у них могут проявляться симптомы эмоционального стресса, например:

рвота;

потеря аппетита;

диарея;

мочеиспускание мимо лотка.

Кот отдыхает на лежанке. Фото: pexels.com

Какие породы кошек подходят для занятых хозяев

Эти породы спокойнее переносят отсутствие хозяина в доме:

британская короткошерстная;

шотландская вислоухая (скоттиш-фолд);

персидская кошка;

норвежская лесная;

сингапурская кошка;

гималайская кошка.

Какие породы кошек сверхчувствительны к одиночеству

Эти породы нельзя оставлять одних надолго:

сиамская кошка;

абиссинская кошка;

сфинкс;

мейн-кун;

ориентальная кошка;

невская маскарадная кошка;

бирманская кошка;

сибирская кошка;

меконгский бобтейл.

С кем кошку можно оставить на время отъезда или отпуска

Как отмечает бихевиористка из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Северная Каролина Кэтрин Панкрац, животное следует оставлять с человеком, который знаком с домашним питомцем и хорошо с ним ладит.

В идеале он должен кормить питомца примерно в то же время, когда обычно его кормите вы. Проверять, все ли хорошо с кошкой, стоит хотя бы раз в день, еще лучше — два раза.

Лучше всего, если человек будет гладить пушистика, нежно разговаривать с ним и немного играться. Но ничего страшного, если "зооняня" хотя бы позаботится об основных потребностях животного, таких как кормление и чистота лотка.

Желательно немного времени провести рядом с животным, при этом можно смотреть телевизор, сидеть в телефоне. Важно, чтобы человек просто присутствовал, чтобы мурчик побыл немного в компании и не чувствовал себя брошенным.

Кошка с хозяевами на диване. Фото: purina.ua

Сколько еды насыпать коту, когда он остается один дома

Первое, что приходит на ум, у кота должны быть полные миски еды. Но эта идея плохая, ведь ваш любимец может банально переесть, что поставит его здоровье под угрозу.

Автоматические кормушки также штука не надежная, ведь они могут сломаться, и животное вообще останется без еды, а вы будете паниковать, не зная, смог ли ваш котик поесть.

Поэтому, конечно, должен быть кто-то, кто сможет зайти и проверить, хорошо ли все с вашим четырехлапым другом, и насыпать ему есть.

Что касается воды, то у животного всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде.

Кошка возле мисок с водой и едой. Фото: dreamstime.com

Что можно сделать, чтобы кошка не скучала в одиночестве

Как уже выше упоминалось, лучший способ уберечь вашего питомца от чувства одиночества — это найти надежного человека, который сможет проводить немного времени с котиком.

Однако есть и другие способы сделать жизнь кошек более комфортной в ваше отсутствие:

игрушки-кормушки;

обычные игрушки;

музыка или видео, созданные и оставленные специально для питомцев.

Также Кэтрин Панкрац дает интересный совет хозяевам этих милых животных: чтобы кошка меньше стрессовала, стоит оставить некоторые свои вещи, которые вы носили, постельное белье, не чистить диваны, кровати и кресла, чтобы запах владельца как можно дольше оставался с животным. Это его сможет успокоить.

Кошка играет со своей игрушкой. Фото: google.com

Что нужно сделать перед тем, как уйти и оставить кошку одну дома

Дельгадо и Панкрац советуют хозяевам кошек установить вебкамеру или любое другое видеонаблюдение, чтобы следить за кошкой, когда вы находитесь вне дома.

Так вы сможете самостоятельно проверять, нормально ли себя чувствует ваш котик, имеет ли он напряженный вид, ходит ли в лоток.

Кроме всего прочего, владельцам также следует учитывать изменение температуры. Не должно быть жарко или холодно. Лучше всего соблюдать постоянную температуру, которая подходит как для вашего питомца, так и для вас.

Также в холодное время года можно оставить любимцу "теплые места для отдыха", такие, как одеяла и покрывала, чтобы ваш котенок мог в любое время прийти и нагреться, когда ему станет холодно.

Обязательно покормите котика перед отъездом. Оставьте питомцу несколько поилок, наполненных свежей водой. Если придет человек, который накормит вашего кота, можно не оставлять еду, если нет, то позаботьтесь еще и об этом.

Желательно поставить несколько чистых лотков, ведь заполнив один, кот станет оставлять экскременты в не предназначенных для этого местах.

Разбрасывайте по дому игрушки, это должно отвлекать скучающего кота. Оставьте ему головоломки и интерактивные игры.

А главное помните, кошки нуждаются в нашей заботе и внимании. Если вы будете следовать всем вышеперечисленным советам, тогда вы сможете сохранить здоровье вашего питомца и не так сильно переживать, когда вас не будет дома.

Кошка ласкается к хозяину. Фото: google.com

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