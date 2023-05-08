Сенсационное открытие: ученые в шаге от потерянной гробницы Клеопатры

Археологи ищут гробницу Клеопатры. Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Вдоль египетского побережья группа археологов обнаружила удивительный тоннель под древними руинами Тапосирис-Магна. Команда, исследуя подземные ходы храма, наткнулась на массивное сооружение на глубине 13 метров под землей.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

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Тоннель высотой 2 метра искусно высечен по длине 1 305 метров, что вызвало восхищение экспертов. Специалисты окрестили его "геометрическим чудом".

Несмотря на то, что частично он находится под водой, назначение тоннеля Тапосирис-Магна остается неизвестным. Однако учёные оптимистично настроены. Предполагают, что туннель может привести к открытию потерянной гробницы Клеопатры VII.

Раскопки на территории храма дали многочисленные подсказки, указывающие на то, что могила знаменитой царицы и ее мужа Марка Антония может находиться именно там.

Археологи ищут гробницу Клеопатры. Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Находка гробницы Клеопатры несомненно станет революционным открытием, но раскопки Тапосирис-Магна уже принесли важные артефакты, среди которых фрагменты глиняной посуды и прямоугольный блок известняка.

Напомним, на территории Египта археологи обнаружили кладбище в Саккаре, возраст которого составляет 3200 лет. Как говорят ученые, на кладбище хоронили людей из важного города Мемфис, а именно он дает понять, как древняя египетская элита хоронила умерших.