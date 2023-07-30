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Растет на подоконнике: нашли растение, способное вылечить болезнь Альцгеймера

30 июля 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Растет на подоконнике: нашли растение, способное вылечить болезнь Альцгеймера
Дедушка читает с внучкой. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые выяснили, что вещество, содержащееся в листьях гортензии, может помочь в борьбе с белковыми бляшками. По мнению исследователей, они влекут за собой развитие болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает Science Direct.

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Как гортензия может вылечить болезнь Альцгеймера

Отмечается, что в гортензии есть вещество, называемое филодульцином. Это вещество имеет очень сладкий вкус, примерно в 400-800 раз слаще сахара.

Сушеные листья гортензии используют для приготовления лекарственного чая в азиатских странах. Недавние исследования показали, что филодульцин может проникать в мозг и препятствовать образованию белковых бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Гортензия в горшках. Фото: freepik.com

О чем свидетельствуют эксперименты

Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого раз в три дня в течение месяца давали филодульцин. Перед анализом мозга животных исследователи проверили их обучение и память.

Оказалось, что филодульцин может понижать образования и разрушать имеющиеся белковые бляшки в мозге. Исследователи также обнаружили, что экстракт, содержащий филодульцин, может уменьшить вредные эффекты, связанные с этими бляшками, и улучшить память.

"Наше исследование — первое, в котором сообщается, что филодулцин может изменить основной патогенез болезни Альцгеймера, предполагая возможность предотвратить деменцию или задержать прогрессирование заболевания", — отметили исследователи.

Напомним, что депрессивные состояния, вероятно, напрямую связаны с возникновением деменции. Диагностированная в раннем и среднем возрасте депрессия может удвоить риск деменции в старости.

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