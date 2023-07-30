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Росте на підвіконні: знайшли рослину, здатну вилікувати хворобу Альцгеймера

30 липня 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росте на підвіконні: знайшли рослину, здатну вилікувати хворобу Альцгеймера
Дідусь читає з онучкою. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені з'ясували, що речовина, яка міститься у листі гортензії, може посприяти у боротьбі з білковими бляшками. На думку дослідників, вони спричинюють розвиток хвороби Альцгеймера.

Про це повідомляє Science Direct.

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Як гортензія може вилікували хворобу Альцгеймера

Зазначається, що в гортензії є речовина, яка називається філодульцин. Ця речовина має дуже солодкий смак, приблизно в 400-800 разів солодший за цукор.

Сушене листя гортензії використовують для приготування лікарського чаю в азійських країнах. Недавні дослідження показали, що філодульцин може проникати в мозок та перешкоджати утворенню білкових бляшок, які пов'язані з хворобою Альцгеймера.

Гортензія в горщиках. Фото: freepik.com

Про що свідчать експерименти

Науковці провели експеримент на мишах, в ході якого раз на три дні упродовж місяця давали філодульцин. Перед аналізом мозку тварин, дослідники перевірили їхнє навчання та пам'ять.

Виявилося, що філодульцин може знижувати утворення і руйнувати існуючі білкові бляшки в мозку. Дослідники також знайшли, що екстракт, який містить філодульцин, може зменшити шкідливі ефекти, пов'язані з цими бляшками, і покращити пам'ять.

"Наше дослідження — перше, в якому повідомляється, що філодулцин може змінити основний патогенез хвороби Альцгеймера, припускаючи можливість запобігти деменції або затримати прогресування захворювання", — зазначили дослідники.

Нагадаємо, що депресивні стани, імовірно, напряму пов’язані з виникненням деменції. Діагностована в ранньому та середньому віці депресія може подвоїти ризик розвитку деменції в старості. 

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