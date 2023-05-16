Пушистое и забавное: в Антарктиде ученые сняли детеныша хищника

Детеныш южнополярного поморника. Фото: Tarpan/Depositphotos

В Антарктиде ученым удалось заснять видео птенца пернатых хищников Антарктики — южнополярного поморника. Они говорят, что птица абсолютно не боится людей, а в случае угрозы гнезду или птенцам — громко кричит, взлетает и даже бьет крыльями по голове.

Милое видео с детенышем хищной птицы поляники разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Читайте также:

"Посмотрите на этого милого пушистого птенца. Так сразу и не скажешь, что из него вырастет один из главных пернатых хищников Антарктики — южнополярный поморник, или скуа от английского названия. Эта птица охотится на яйца и малышей пингвинов и других птиц, а еще отбирает еду у синеглазых бакланов и пингвинов, когда те возвращаются в гнезд с полными волами морских вкусностей", — говорится в сообщении.

Известно, что новорожденных птенцов кормят родители, а после смены пуха на перья они начинают летать и самостоятельно питаться. Это примерно два месяца после рождения.

Напомним, ледокол "Ноосфера" закончил второй антарктический сезон. В целом второй сезон "Ноосферы" длился четыре месяца и состоял из двух частей. Судно будет находиться в Кейптауне. Во время войны его не будут возвращать в Одессу.