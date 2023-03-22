Где купить новые "бамбуковые" наушники?

"Бамбуковые" TWS-наушники Enco Free 3. фото OPPO

Китайская компания Oppo выпустила новые наушники, изготовленные с использованием необычного материала, а именно бамбука. Из него сделана мембрана динамиков, позволяющая добиться пространственного звучания.

Где купить?

Пока новинку можно заказать только в Китае, стоит она 75 долларов, то есть чуть меньше 3 тысяч гривен.

Преимущества "бамбуковых" наушников

И хотя выглядят TWS-наушники Enco Free 3 достаточно стандартно. По словам разработчиков, они могут одновременно подключаться к нескольким устройствам, поддерживают объемный звук и защищены от попадания влаги. Время их автономной работы составляет 7 часов, а при зарядке в футляре время прослушивания музыки достигает 30 часов. Выпустили их в двух цветах: белом и салатовом.

В ходе презентации разработчики отметили, что диаметр излучателей Enco Free 3 составляет 12,4 мм. Но при этом качество звучания очень высокое.

Также в компании отметили, что новинка имеет функцию пространственного аудио и систему активного шумоподавления, способную заглушить внешний звук громкостью до 49 дБ. Кстати, это шум заполнения ванны водой.

"У наушников есть режим низкой задержки в 47 мс, который пригодится геймерам, которые ценят скорость, а также поддержка Bluetooth 5.3 и ANC", — отметили в ОРРО.



Несмотря на небольшой размер наушников, пользоваться такими гаджетами категорически запрещено при составлении НМТ, регистрация на который начнется 3 апреля.