Где купить новые "бамбуковые" наушники?

Презентовали первые в мире "бамбуковые" наушники
Китайская компания Oppo выпустила новые наушники, изготовленные с использованием необычного материала, а именно бамбука. Из него сделана мембрана динамиков, позволяющая добиться пространственного звучания.
Где купить?
Пока новинку можно заказать только в Китае, стоит она 75 долларов, то есть чуть меньше 3 тысяч гривен.
-
Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию
-
Пророссийские хакеры атаковали итальянские сайты: что известно
-
Ротань рассказал про проблему Цыганкова со здоровьем
-
Общественный транспорт в Киеве будет работать дольше: обнародован новый график
-
Обладатели шестого чувства: какие знаки зодиака могут предсказывать будущее
-
В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ
-
Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших
-
Украина активно наращивает долги во время войны: обновленные данные НБУ
-
Еще один организатор "блогерских вечеринок" с изнасилованиями получил подозрение
-
В Эдинбурге перевернулось большое судно: пострадали люди
Преимущества "бамбуковых" наушников
И хотя выглядят TWS-наушники Enco Free 3 достаточно стандартно. По словам разработчиков, они могут одновременно подключаться к нескольким устройствам, поддерживают объемный звук и защищены от попадания влаги. Время их автономной работы составляет 7 часов, а при зарядке в футляре время прослушивания музыки достигает 30 часов. Выпустили их в двух цветах: белом и салатовом.
В ходе презентации разработчики отметили, что диаметр излучателей Enco Free 3 составляет 12,4 мм. Но при этом качество звучания очень высокое.
Также в компании отметили, что новинка имеет функцию пространственного аудио и систему активного шумоподавления, способную заглушить внешний звук громкостью до 49 дБ. Кстати, это шум заполнения ванны водой.
"У наушников есть режим низкой задержки в 47 мс, который пригодится геймерам, которые ценят скорость, а также поддержка Bluetooth 5.3 и ANC", — отметили в ОРРО.
Несмотря на небольшой размер наушников, пользоваться такими гаджетами категорически запрещено при составлении НМТ, регистрация на который начнется 3 апреля.