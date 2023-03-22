Де купити нові "бамбукові" навушникі?

Презентували перші в світі "бамбукові" навушники
Китайська компанія Oppo випустила нові навушники, що виготовлені з використанням незвичного матеріалу, а саме бамбуку. З нього зроблена мембрана динаміків, що дозволяє досягти просторового звучання.
Де купити?
Поки що новинку можна замовити лише у Китаї, коштує вона 75 доларів, тобто трохи менше ніж 3 тисяч гривень.
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Переваги "бамбукових" навушників
І хоча виглядають TWS-навушники Enco Free 3 доволі стандартно. За словами розробників, вони можуть одночасно підключатись до кількох пристроїв, підтримують об'ємний звук та захищені від попадання вологи. Час їх автономної роботи складає 7 годин, а під час заряджання у футлярі час прослуховування музики досягає 30 годин. Випустили їх у двох кольорах: білому та салатовому.
Під час презентації розробники зазначили, що діаметр випромінювачів Enco Free 3 становить 12,4 мм. Але при цьому якість звучання дуже висока.
Також у компанії зазначили, що новинка має функцію просторового аудіо і систему активного шумозаглушення, яка здатна заглушити зовнішній звук гучністю до 49 дБ. До речі, це шум наповнення ванни водою.
"У навушників є режим низької затримки у 47 мс, який стане в пригоді геймерам, що цінують швидкість, а ще підтримка Bluetooth 5.3 та ANC", — зазначили у ОРРО.
Не дивлячись на невеличкий розмір навушників, користуватися такими гаджетами категорично заборонено під час складання НМТ, реєстрація на який розпочнеться 3 квітня.