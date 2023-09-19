Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Мощное извержение на Солнце привело к выбросу корональной массы к Земле arrow

Мощное извержение на Солнце привело к выбросу корональной массы к Земле

19 сентября 2023 20:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мощное извержение на Солнце привело к выбросу корональной массы к Земле
Выброс корональной массы. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно на Солнце произошел корональный выброс массы. Поток плазмы направился в сторону Земли.

Об этом сообщает Space.

Читайте также:

Выброс корональной массы

Физик Кит Стронг, 50 лет изучающий Солнце, опубликовал видео, созданное на основе снимков космических аппаратов. На нем можно увидеть как огромная нить очень горячей плазмы вырывается из звезды и устремляется в сторону Земли.

По словам физика, это самое большое извержение, которое он когда-либо видел за все годы своих наблюдений.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что в результате коронального выброса массы на Солнце, 19 или 20 сентября на Земле произойдет геомагнитная буря уровня G2. Вследствие этого, может произойти кратковременное отключение и сбои в работе систем навигации.

Напомним, исследователи нашли черную дыру, которая поглощала собой звезду, подобную Солнцу. Такое явление удалось зафиксировать им благодаря обсерватории Neil Gehrels Swift.

Также мы писали, что в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать о том, что на ней может существовать жизнь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз