Мощное извержение на Солнце привело к выбросу корональной массы к Земле

Выброс корональной массы. Фото: скриншот с видео

Недавно на Солнце произошел корональный выброс массы. Поток плазмы направился в сторону Земли.

Об этом сообщает Space.

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Выброс корональной массы

Физик Кит Стронг, 50 лет изучающий Солнце, опубликовал видео, созданное на основе снимков космических аппаратов. На нем можно увидеть как огромная нить очень горячей плазмы вырывается из звезды и устремляется в сторону Земли.

По словам физика, это самое большое извержение, которое он когда-либо видел за все годы своих наблюдений.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что в результате коронального выброса массы на Солнце, 19 или 20 сентября на Земле произойдет геомагнитная буря уровня G2. Вследствие этого, может произойти кратковременное отключение и сбои в работе систем навигации.

Напомним, исследователи нашли черную дыру, которая поглощала собой звезду, подобную Солнцу. Такое явление удалось зафиксировать им благодаря обсерватории Neil Gehrels Swift.

Также мы писали, что в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать о том, что на ней может существовать жизнь.