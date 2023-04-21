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Польша и Германия расширили список мест на НМТ-2023: детали

21 апреля 2023 16:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Польша и Германия расширили список мест на НМТ-2023: детали
Временные экзаменационные центры для написания национального мультимедийного теста. Фото: Запорожский областной совет
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня комитет образования проинформировал о новых дополнительных местах в городах Польши и Германии для НМТ-2023. После получения сертификата участники могут изменить локацию.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Дополнительные локации для НМТ-2023

УЦОКО сообщал ранее, что перечень зарубежных городов, предложенный для потенциальных участников НМТ, не является окончательным, ведь переговоры продолжаются.

Отмечается, что партнеры в Польше и Германии откликнулись на просьбы выпускников и организаторов оценки по увеличению количества рабочих мест в специально оборудованных компьютерных центрах. Появились дополнительные места для сдачи тестирования в городах:

  • Варшава
  • Краков
  • Кельн
  • Мюнхен

Участники, создавшие персональный кабинет и выбравшие из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, смогут изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к местонахождению во время проведения НМТ. Но только после получения сертификата и до 7 мая 2023 года.

Напомним, что в скором времени в Николаеве заработают цифровые обучающие центры для школьников. Они будут функционировать на базе пяти учебных заведений.

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