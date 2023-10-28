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Вблизи Хортицы после уничтожения Каховской ГЭС обнаружили более двух тысяч артефактов

28 октября 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вблизи Хортицы после уничтожения Каховской ГЭС обнаружили более двух тысяч артефактов
Топовым экспонатом считается серебряная монета римского времени. Фото: Хортица Национальный заповедник
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Специалисты Национального заповедника "Хортица" на обмелевшей территории острова обнаружили более двух тысяч ценных артефактов. Это керамика, оружие, боеприпасы и редкие для этой территории монеты. Найти их стало возможным из-за обезвоживания Днепра после теракта РФ на Каховской ГЭС.

Об уникальных находках идет речь в сюжете ТСН.

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На Хортице обнаружили ценные артефакты

На обмелевшей территории острова ученые обнаружили уникальную керамику, оружие, редкие монеты. А также кучу боеприпасов. Нашли и в музее создали выставку.

Топовым экспонатом считается серебряная монета римского времени — Денарий Фаустина I (чеканилась после 141 г. н. э.).

Исполняющая обязанности генерального директора заповедника "Хортица" Светлана Охрименко отмечает, что раскопки возле Хортицы будут продолжаться, ведь большое количество территорий остается не исследованным.

Напомним, харьковские археологи заявили, что изъятые стражами порядка в Испании "скифские" пекторали являются подделкой, изготовленной для продажи коллекционерам. В то же время другие предметы нуждаются в исследовании, поскольку среди них могут быть настоящие артефакты из курганов.

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