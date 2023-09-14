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Пингвины массово движутся к станции Вернадского: украинские полярники показали увлекательные кадры

14 сентября 2023 16:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Пингвины массово движутся к станции Вернадского: украинские полярники показали увлекательные кадры
Пингвины направляются к станции Вернадской. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Меньше недели назад на станцию "Академик Вернадский" прибыл первый пингвин. Сейчас к украинским полярникам направляются сотни птиц.

Об этом свидетельствует видео, отснятое дроном полярников.

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Что известно о возвращении пингвинов на станцию

На кадрах видно, как целая толпа птиц движется в сторону станции на острове Галиндез. За последние несколько дней их количество выросло в разы — с 50 до 600 человек.

"И это только начало", — отмечают полярники.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, время возвращения пингвинов к станции Вернадского изменилось из-за теплого климата.

"В этом году уже в сентябре (начало антарктической весны) в районе нашего острова стоит достаточно теплая, как для этого сезона погода: -5°С — средняя температура воздуха, а воды — -1,1°С. Морского льда почти нет, поэтому пингвины приплывают на места гнездовых колоний раньше. Соответственно, ранее они начнут откладывать яйца", — говорится в сообщении.

Также в Научном центре напомнили, что первые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов недалеко от станции появились в 2000-х. С тех пор сроки откладывания яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца.

"Смещение колоний этого вида пингвинов на юг и изменение сроков их репродуктивного периода — яркая иллюстрация потепления в регионе", — пояснил биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

Напомним, украинские полярники раскрыли ТОП-5 самых интересных фактов об антарктическом туризме.

Также полярники рассказали о грибах, которые можно найти в Антарктиде.

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