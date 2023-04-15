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Подводный робот с искусственным интеллектом введен в эксплуатацию в США

15 апреля 2023 04:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Подводный робот с искусственным интеллектом введен в эксплуатацию в США
Автономный подводный робот управляется через акустическую коммуникационную сеть. Фото: Nauticus Robotics
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американская компания Nauticus Robotics ввела в эксплуатацию первого из трех автономных подводных роботов второго поколения Aquanauts Mark 2 (МК2).

Об этом сообщает Offshore Energy.

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В ближайшие месяцы компания планирует отправить первые MK2 в Северное море и Мексиканский залив.

"Снабжение наших первых Aquanauts второго поколения является важной вехой, которая ускоряет нашу миссию в морской индустрии по предоставлению услуг под водой, одновременно устанавливая эталон для подводных технологий следующего поколения, кардинально революционизирующих работу отрасли", — заявил основатель и генеральный директор Nauticus Robotics Николас.

Nauticus Robotics, MK2 – это полностью электрический, автономный подводный робот, управляемый через акустическую коммуникационную сеть и поддерживаемый собственным программным обеспечением Nauticus toolKITT.

Напомним, польско-американская художница Агнешка Пилат начала тренировать трех собак-работ Boston Dynamics, чтобы они писали картины. Их работы планируется выставить в Национальной галерее Виктории в Мельбурне.

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