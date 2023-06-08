В Китае найден японский бункер, где проводили жуткие эксперименты над людьми

Сотрудники японского подразделения 731 выносят тело из одного из объектов подразделения. Фото: History/Universal Images

Археологам в Китае удалось найти самую ужасную находку из прошлого. Место, где творились действительно жуткие эксперименты над живыми людьми — японский бункер ужасов времен Второй мировой войны, которым руководил печально известный Отряд 731.

Детали раскопок и историю этого сооружения рассказало издание Live Science.

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Что известно об Отряде 731

Отряд 731 — это специальный отряд японских вооруженных сил, созданный для исследования и создания биологического оружия. Причастные к этому подразделению ставили ужасающие опыты на живых людях (военнопленных, похищенных). Жертвами были не только китайцы, но и корейцы, американцы и граждане СССР.

Подразделение 731 начало свою деятельность в 1931 году. Крупнейшую лабораторию, занимавшуюся преступлениями против человечества, построили на территории Китая в 1941 году. Бесчеловечные эксперименты продолжались до конца Второй мировой войны. До сих пор точное место нахождения лаборатории было неизвестно.

Японское подразделение 731 проводит исследование биологического оружия в провинции Цзилинь, Китай, 1940 год. Фото: Wang Haofei/Rex

Бункер ужасов Подразделения 731 – что удалось узнать археологам

Открытие совершили исследователи из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэйлунцзян. Японский бункер был найден вблизи китайского города Анда в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Пока археологи частично раскопали U-образное сооружение длиной около 33 метров и шириной 21 метр, от которого отходят соединенные между собой комнаты и тоннели.

Поскольку ученые не заходили внутрь, точное назначение каждой комнаты еще не установлено. Однако археологи классифицировали то, что, по их мнению, являются лабораториями, комнатами для наблюдения и препарирования, камерами для заключенных, казармами, гаражами, банями, столовыми и колодцами.

Исследователи, раскопавшие бункер, рассказали, что открытие "подчеркивает наследие зверств Подразделения 731 и их влияние на глобальные усилия по предотвращению биологической войны".

Исследователи подчеркнули, что они будут продолжать раскопки на месте, собирая больше деталей об отдельных комнатах в здании и о том, как они объединились, чтобы создать бункер ужасов.

Жертвы Подразделения 731 и бесчеловечные эксперименты

Отмечается, что жертвами садистских экспериментов Подразделения 731 стали около 12 000 человек, в том числе мужчины, женщины и дети.

На людях пробовали гранаты, бактериальные бомбы, огнеметы, химическое оружие. Их подвергали обезвоживанию, облучали рентгеновскими лучами, пытали электрическим током, разрезали без анестезии, убивали в центрифугах, держали в камерах низкого давления, пока не лопались глазные яблоки. Им вводили кровь животных, ампутировали органы и конечности.

Инфицированных чумой блох, выращенных в лабораториях Подразделения 731, также сбрасывали самолетами над китайскими городами, вызывая вспышки болезни, унесшей жизни сотен тысяч человек.

Судьба подразделения 731 после завершения Второй мировой войны

Как отмечает Live Science, после капитуляции Японии в сентябре 1945 года США скрыли доказательства ужасающих экспериментов и тайно предоставили многим руководителям Подразделения 731 иммунитет от преследования за военные преступления в обмен на их исследования.

Значительная часть этой информации позже была доставлена в форт Детрик в Мэриленде — центр программы биологического оружия времен холодной войны США с 1943 по 1969 годы.

Напомним, мы писали о том, что в океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту.