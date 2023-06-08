В Китаї знайдено японський бункер, де проводили моторошні експерименти над людьми

Співробітники японського підрозділу 731 виносять тіло з одного з об’єктів підрозділу. Фото: History/Universal Images Group via Getty Images

Археологам в Китаї вдалося знайти найжахливішу знахідку з минулого. Місце, де коїлися справді моторошні експерименти над живими людьми — японський бункер жахів часів Другої світової війни, яким керував сумнозвісний Підрозділ 731.

Деталі розкопок та історію цієї споруди розповіло видання Live Science.

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Що відомо про Підрозділ 731

Підрозділ 731 — це спеціальний загін японських збройних сил, який був створений для дослідження та створення біологічної зброї. Причетні до цього підрозділу ставили жахливі досліди на живих людях (військовополонених, викрадених). Жертвами були не тільки китайці, а й корейці, американці та громадяни СРСР.

Підрозділ 731 розпочав свою діяльність у 1931 році. Найбільшу лабораторію, яка займалася злочинами проти людства, збудували на території Китаю у 1941 році. Нелюдські експерименти продовжувалися до кінця Другої світової війни. До сьогодні точне місце знаходження лабораторії було невідоме.

Японський підрозділ 731 проводить дослідження біологічної зброї в провінції Цзілінь, Китай, 1940 рік. Фото: Wang Haofei/Rex

Бункер жахів Підрозділу 731 — що вдалося дізнатися археологам

Відкриття зробили дослідники з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хейлунцзян. Японський бункер знайшли поблизу китайського міста Анда в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю.

Поки що археологи частково розкопали U-подібну споруду довжиною приблизно 33 метри й шириною 21 метр, від якої відходять з'єднані між собою кімнати та тунелі.

Оскільки науковці ще не заходили всередину, точне призначення кожної кімнати ще не встановлено. Проте наразі археологи класифікували те, що, на їхню думку, є лабораторіями, кімнатами для спостереження і препарування, камерами для ув'язнених, казармами, гаражами, лазнями, їдальнями та колодязями.

Дослідники, які розкопали бункер, розповіли, що відкриття "підкреслює спадщину звірств Підрозділу 731 та їхній вплив на глобальні зусилля із запобігання біологічній війні".

Дослідники підкреслили, що вони продовжуватимуть розкопки на місці, збираючи більше деталей про окремі кімнати в споруді та про те, як вони об’єдналися, щоб утворити бункер жахів.

Жертви Підрозділу 731 та нелюдські експерименти

Зазначається, що жертвами садистських експериментів Підрозділу 731 стали близько 12 000 осіб, серед них чоловіки, жінки та діти.

На людях випробовували гранати, бактеріальні бомби, вогнемети, хімічну зброю. Їх піддавали зневодненню, опромінювали рентгенівськими променями, катували електричним струмом, розрізали без анестезії, вбивали у центрифугах, тримали в камерах низького тиску, поки не лопалися очні яблука. Їм вводили кров тварин, ампутували органи та кінцівки.

Інфікованих чумою бліх, вирощених у лабораторіях Підрозділу 731, також скидали літаками над китайськими містами, спричиняючи спалахи хвороби, що забрала життя сотень тисяч людей.

Доля Підрозділу 731 після завершення Другої світової війни

Як зазначає Live Science, після капітуляції Японії у вересні 1945 року США приховали докази жахливих експериментів і таємно надали багатьом керівникам Підрозділу 731 імунітет від переслідування за воєнні злочини в обмін на їхні дослідження.

Значна частина цієї інформації пізніше була доставлена до форту Детрік у Меріленді — центру програми біологічної зброї часів холодної війни США з 1943 по 1969 роки.

Нагадаємо, ми писали про те, що в океані відшукали корабель часів Другої світової війни, який затонув з тисячею людей на борту.