Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Неизвестное захоронение в центре Парижа: археологи обнаружили некрополь II века arrow

Неизвестное захоронение в центре Парижа: археологи обнаружили некрополь II века

26 апреля 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Неизвестное захоронение в центре Парижа: археологи обнаружили некрополь II века
Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В центральной части французской столицы археологи обнаружили ранее неизвестное захоронение.

О результатах раскопок сообщает Национальный институт охранных археологических исследований (Inrap).

Читайте также:

Французские археологи открыли ранее неизвестное захоронение времен античного города Лютеция.

Участок старинного некрополя не был нарушен многочисленными строительными работами и сохранился в неизменном виде.

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

При проведении раскопок исследователи обнаружили 50 захоронений, глобально датированных II веком н.э.

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

На древнем кладбище найдены останки мужчин, женщин и детей. Около половины захоронений содержат разные погребальные принадлежности. Среди них, например, керамические или стеклянные сосуды, украшения и одежды.

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

Напомним, на территории Франции группа археологов обнаружила древний храм римского бога войны Марса, датируемый первым веком до нашей эры. На территории храма исследователи обнаружили много разных элементов, а также вещей и предметов.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас