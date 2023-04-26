Неизвестное захоронение в центре Парижа: археологи обнаружили некрополь II века

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

В центральной части французской столицы археологи обнаружили ранее неизвестное захоронение.

О результатах раскопок сообщает Национальный институт охранных археологических исследований (Inrap).

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Участок старинного некрополя не был нарушен многочисленными строительными работами и сохранился в неизменном виде.

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

При проведении раскопок исследователи обнаружили 50 захоронений, глобально датированных II веком н.э.

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

На древнем кладбище найдены останки мужчин, женщин и детей. Около половины захоронений содержат разные погребальные принадлежности. Среди них, например, керамические или стеклянные сосуды, украшения и одежды.

Проведение раскопок на месте древнего некрополя. Фото: Inrap

Напомним, на территории Франции группа археологов обнаружила древний храм римского бога войны Марса, датируемый первым веком до нашей эры. На территории храма исследователи обнаружили много разных элементов, а также вещей и предметов.