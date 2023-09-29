Почему люди до сих пор не встретили инопланетян? Гипотеза ученых не понравится

Инопланетяне наблюдают за жизнью на Земле. Фото: google.com

Человека всегда интересовали вопросы, что существует за пределами Земли и есть ли на других планетах разумные существа. Многие ученые посвящали свою жизнь поиску инопланетных цивилизаций. Но через сотни лет мы так и не приблизились к раскрытию этой правды. Все, что мы имеем — предположения и догадки. Так существуют ли инопланетяне? А если да, почему мы до сих пор не вышли с ними на контакт? Большинство ученых склоняются к так называемой гипотезе "зоопарка". И она точно никому не понравится...

Подробнее об этой научной догадке рассказало издание IFL Science.

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Гипотеза "зоопарка", и сегодня не теряющая популярности среди научного сообщества, была предложена еще в 1973 году американским астрономом Джоном Алленом.

Идея состоит в том, что инопланетные цивилизации знают о нашем существовании, однако не желают выходить с нами на связь и прячутся от нас, ведь считаются недостаточно развитыми.

"Среди популярных ныне идей о внеземном разуме идея о том, что "они" пытаются поговорить с нами, имеет много поклонников. Мне эта идея кажется вряд ли правильной, а гипотеза зоопарка фактически является ее антитезой. Я считаю, что единственный способ понять явное отсутствие взаимодействия между "ними" и нами — это предположить, что они намеренно избегают взаимодействия и что они выделили территорию, в которой мы живем как зоопарк", — написал ученый Джон Болл в своей статье.

Инопланетяне наблюдают за нашей планетой. Фото: shutterstock.com

Ученый сравнил это с нашими природными заповедниками, когда мы наблюдаем за животными и их популяцией, но не вмешиваемся и не контактируем.

Развитые цивилизации могут также следить за нашим прогрессом, однако не вмешиваться и позволять нам развиваться самостоятельно. По идее они будут вступать в контакт, когда человечество станет достаточно зрелым — технологически или политически.

В то же время, по мнению ученого, такая гипотеза означала бы, что существует правящая цивилизация/совокупность цивилизаций, которые согласились уважать зоопарки, подобно "основной директиве" в "Звездном пути".

"Итак, в общем говоря, нам нужно рассматривать только наиболее технологически развитые цивилизации, поскольку они, в определенном смысле, будут контролировать Вселенную", — писал Болл.

Однако такие цивилизации вряд ли позволят себя рассекретить. Согласно гипотезе зоопарка, мы никогда их не найдем, потому что они не хотят этого и обладают технологическими возможностями, чтобы нам помешать. Таким образом эту гипотезу в принципе не удастся подтвердить будущими наблюдениями.

Боллу эта идея не понравилась, он назвал ее "психологически неприятной", поскольку было бы приятнее думать, что инопланетяне захотят с нами связаться, если узнают, что мы здесь.

"Однако история науки содержит многочисленные примеры психологически неприятных гипотез, которые оказались правильными", — подытожил он.

Напомним, мы писали, что излучение с мобильных башен на Земле может помочь инопланетянам найти людей.

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