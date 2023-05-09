Ученые выяснили, какие сны видят люди перед смертью

Незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны. Фото: hi-news.ru

Ученые Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало выяснили, что незадолго до смерти люди начинают видеть одинаковые сны. Пациенты рассказывали, что часто во снах пакуют чемоданы или покупают билеты, или едут поездом или летят на самолете.

Само исследование длилось десять лет. Об этом пишет издание Мedicalanswers.

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Исследователи также отмечают, что такие сны начинают приходить за 10 недель до смерти, затем их частота увеличивается.

О странных снах сообщали те, кто перенес клиническую смерть. Чаще всего пациенты рассказывали о встречах с давно умершими родственниками, а также о темном туннеле, который заканчивается ярким светом.

С детьми было иначе — им чаще всего снились покойные с животными, которых они узнавали. Снились и взрослые, но их маленькие пациенты не могли вспомнить.

Напомним, проблема с бессонницей и кошмарами актуальна для многих украинцев. Расстройства сна мешают вести привычный образ жизни и усугубляют самочувствие. Врачи дали рекомендации, которые помогут устранить эти проблемы.