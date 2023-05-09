Науковці з’ясували, які сни бачать люди перед смертю

Незадовго до смерті до людей починають приходити одні й ті ж сни. Фото: hi-news.ru

Вчені Центру хоспісної та паліативної допомоги в Буффало з'ясували, що незадовго до смерті люди починають бачити однакові сни. Пацієнти розповідали, що часто у снах пакують валізи або купують квитки, або їдуть потягом або летять літаком.

Саме дослідження тривало майде десять років. Про це пише видання Мedicalanswers.

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Дослідники також зазначають, що такі сни починають приходити приблизно за 10 тижнів до смерті, потім їхня частота збільшується.

Про дивні сна повідомляли ті, хто переніс клінічну смерть. Найчастіше пацієнти розповідали про зустрічі з родичами, що давно померли, а також про темний тунель, який закінчується яскравим світлом.

З дітьми було інакше — їм найчастіше снилися покійні з тваринами, яких вони впізнавали. Снилися й дорослі, але їх маленькі пацієнти не могли згадати.

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