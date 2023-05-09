Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Науковці з’ясували, які сни бачать люди перед смертю arrow

Науковці з’ясували, які сни бачать люди перед смертю

9 травня 2023 06:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Науковці з’ясували, які сни бачать люди перед смертю
Незадовго до смерті до людей починають приходити одні й ті ж сни. Фото: hi-news.ru
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені Центру хоспісної та паліативної допомоги в Буффало з'ясували, що незадовго до смерті люди починають бачити однакові сни. Пацієнти розповідали, що часто у снах пакують валізи або купують квитки, або їдуть потягом або летять літаком.

Саме дослідження тривало майде десять років. Про це пише видання Мedicalanswers

Читайте також:

Дослідники також зазначають, що такі сни починають приходити приблизно за 10 тижнів до смерті, потім їхня частота збільшується.

Про дивні сна повідомляли ті, хто переніс клінічну смерть. Найчастіше пацієнти розповідали про зустрічі з родичами, що давно померли, а також про темний тунель, який закінчується яскравим світлом.

З дітьми було інакше — їм найчастіше снилися покійні з тваринами, яких вони впізнавали. Снилися й дорослі, але їх маленькі пацієнти не могли згадати.

Нагадаємо, проблема з безсонням та кошмарами актуальна для багатьох українців. Розлади сну заважають вести звичний спосіб життя та погіршують самопочуття. Лікарі дали рекомендації, які допоможуть усунути ці проблеми.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB