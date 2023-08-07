NASA показало последние дни Солнца: впечатляющие кадры

Кольцевая туманность (Месье 57). Фото: НАСА

Телескоп NASA " Джеймс Вебб " стал свидетелем последних стадий жизни далекой звезды в Кольцевой туманности. Эта область космоса находится в 2300 световых лет от Земли.

Об этом сообщает BBC.

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Кольцевая туманность, также известная как "Месье 57" (M57), расположена в созвездии Лиры. По своей форме она напоминает гигантский пончик, что делает ее очень популярной у астрономов-любителей.

Как выглядит взрыв в Туманности "Кольцо"

В центре находится белое пятнышко — это ядро ​​угасшего тела, которое когда-то было карликовой звездой. Красочности добавляет светящийся газ и пыль вокруг него, благодаря чему летом яркий объект можно увидеть даже с помощью небольшого телескопа.

Внешние фиолетовые кольца кольцевой туманности (Мессье 57) крупным планом. Фото: NASA

"Изображения с высоким разрешением не только демонстрируют сложные детали расширяющейся оболочки Туманности, но также с исключительной четкостью показывают ее внутреннюю область" , - сказал Майк Барлоу, профессор из Университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Что ждет Солнце

Когда звезды размером с Солнце истощают топливо для ядерного синтеза, они больше не могут противостоять внутренней силе своей гравитации. Их наружные слои начинают направляться наружу. После этого они превращаются в так называемых красных гигантов.

Эта фаза ожидает наше светило примерно через 5 миллиардов лет. Оно вытянется вокруг орбиты Марса и поглотит внутренние планеты, включая Землю.

Во время финального этапа наружная оболочка звезды остывает и рассеивается, образуя множество различных форм и реакций. Именно это сейчас и происходит с M57.

Ранее мы рассказывали, что ученые решили исследовать , как часто и какие астероиды пролетают мимо нашей планеты. Статистика показывает, что меньшие астероиды пролетают чаще больших. К тому же меньших мы даже не замечаем, в то время как большие для нас опасны.