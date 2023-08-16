В Полтавской области в древних курганах ученые раскопали золото

Ученые обнаружили женское захоронение с золотом. Фото: историко-культурный заповедник "Бильск"

На территории Бельского городища археологи обнаружили женское захоронение с золотом и другими вещами быта. На территории заповедника работает экспедиция "Охранной археологической службы Украины". И там признаются, что могут откопать еще несколько ценных для науки предметов.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook историко-культурный заповедник "Бильск".

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В заповеднике отмечают, что во время раскопок на территории Бельского городища археологи обнаружили женское захоронение с золотом.

"В день профессионального праздника готовы поделиться предварительными результатами нынешних исследований на курганных некрополях Бельского городища", — говорится в сообщении заповедника.

Сообщается, что ученые обнаружили золотой набор, датируемый первой половиной VI в. до н.э. То есть находкам более 2600 лет.

Предварительно известно, что это были золотые пластины, которые нашивали на женскую одежду. Среди прочего в кургане нашли вещи быта, в частности посуду.



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Известно, что в дальнейшем находки обработают ученые и передадут историко-культурному заповеднику "Бильск".

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области ученые раскопали уникальный древний предмет обихода. По предположению археологов, скорее всего, объект представляет собой ловушку для запорного отлова рыбы. В ближайшее время ученые должны решить дальнейшую судьбу найденного объекта.