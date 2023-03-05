На острове Пасхи обнаружили новую статую
На острове Пасхи, на дне высохшего вулканического озера, нашли ранее неизвестную скульптуру моаи. Как статуя очутилась на дне озера, никто не знает, но ученые предполагают, что это не последняя находка в этом месте.
Об этом пишет Live Science.
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Отмечается, что каменного идола исследователи обнаружили на дне озера Рано Рараку. Кратер содержал пресную воду до тех пор, пока изменение климата и другие факторы, такие как использование человеком, не привели к его высыханию. По имеющимся данным, в 2018 году оно почти полностью пересохло.
"Мы думали, что знаем все моаи, но потом появляется новая. Их, скорее всего, будет больше", — поделился археолог из Университета Аризоны Терри Хант.
Стоит заметить, что моаи, чьи туловища похоронены под землей, известны своими резными головами и пукао, похожим на шляпу покрытием из мягкого красного камня. Монолиты также огромны, самая большая статуя по имени Моа Паро имеет высоту десять метров и весит 90 тонн. В настоящее время известно около 1000 статуй.
Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".
Артефакт, также обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и впоследствии его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.
Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.
Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре.
Добавим, археологи на юге Турции обнаружили оригинальное место захоронения Святого Николая.