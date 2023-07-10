На Луне обнаружили гранит: ученые объяснили, что это значит

Спутник возле Луны. Фото: REUTERS

Под поверхностью Луны ученые обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, который ранее до этого не наблюдали.

Об этом говорится в материале научного издания Science Alert.

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Как появился гранит на Луне

Известно, что скопления гранита часто наблюдают на Земле, но очень редко на других телах Солнечной системы. Ведь для формирования такого вещества нужны особые условия.

Сообщается, что под "особыми условиями" предполагается наличие большого количества жидкой воды и тектоника плит, которые помогают расплавлять и перерабатывать материал в земной коре планеты. Однако на Луне нет ни воды в жидком состоянии, ни тектоники плит.

Исследования указывают на то, что твердое вещество могло отложиться еще около 3,5 миллиарда лет назад.

Гранит на Луне

Ученым удалось обнаружить аномальное тепло на обратной стороне Луны. Известно, что температура в 20 раз выше, чем на любой другой поверхности космического тела. Это свидетельствует о наличии вулкана.

"Мы обнаружили, что один из предполагаемых вулканов, известный как Комптон-Белькович, полностью светился в микроволновом диапазоне. Это значит, что оно горячее, не обязательно на поверхности, как вы видите в инфракрасном диапазоне, но и под поверхностью. Единственный способ объяснить это — дополнительное тепло, поступающее откуда-то под объектом в более глубокой лунной коре. Таким образом, считающийся вулканом Комптон-Белькович также скрывает под собой большой источник тепла", — отмечает один из ученых.

Напомним, недавно астрономы заявили, что повторно обнаружили признаки жизни в атмосфере Венеры. Ранее о такой же находке ученые сообщали еще в 2020 году, однако тогда не было достаточного подтверждения. Но на этот раз у исследователей есть доказательства.

Ученые решили провести исследования, чтобы понять влияние загадочных гравитационных волн на орбиты планет нашей Солнечной системы — Нептуна и Урана. Согласно их предположениям, причиной может быть объект, имеющий размеры с планету в нашей Солнечной системе.