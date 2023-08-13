В Киевской области ученые нашли уникальный предмет обихода. Фото: Вышгородский историко-культурный заповедник

В Вышгородском районе Киевской области ученые раскопали уникальный древний предмет обихода. По предположению археологов, скорее всего, объект представляет собой ловушку для отлова рыбы.

Об этом сообщает Вышгородский историко-культурный заповедник.

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Сообщается, что на берегу Десны житель села Новоселки Вышгородского района нашел вымытые речными водами деревянные конструкции. Ученые обследовали место находки.

В Киевской области ученые нашли уникальный предмет обихода. Фото: Вышгородский историко-культурный заповедник

"Расчищена конструкция из заостренных с одной стороны и переплетенных между собой плашек длиной около 2 м. Скорее всего, объект представлял собой ловушку для запорного лова рыбы", — сообщают в заповеднике.

В Киевской области ученые нашли уникальный предмет обихода. Фото: Вышгородский историко-культурный заповедник

В ближайшее время ученые должны решить дальнейшую судьбу найденного объекта.

В Киевской области ученые нашли уникальный предмет обихода. Фото: Вышгородский историко-культурный заповедник

Напомним, китайские археологи обнаружили скелет гигантской панды в гробнице древнего императора. Возраст такой находки составляет около 2000 лет.

Сообщается, что когда-то экзотические птицы и животные являлись символом престижа и авторитета в имперских семьях. Когда кто-то из семьи умирал, млекопитающих клали вместе с умершим телом как жертвоприношение.