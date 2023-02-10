В честь Киана Ривза назвали мощный пестицид

В честь Киану Ривза назвали мощный пестицид, убивающий грибок
Среди ученых также немало поклонников той или иной знаменитости. Как оказалось, среди немецких ученых есть фанаты американского актера Киану Ривза. Специалисты назвали в его честь один из пестицидов.
Об этом сообщает издание Futurism.
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"Кианумицин" — так назвали новый пестицид, уничтожающий стойкий грибок. Он был получен из бактерий рода Pseudomonas. Они нацелены на грибкового вредителя растений Botrytis cinerea, что вызывает серую гниль и уничтожает урожай. Известно, что этот грибок способен поразить более двухсот фруктов и овощей, а также является одним из самых проблемных в мире. Все потому, что впоследствии становится более устойчивым к химическим пестицидам, а также фармацевтическим препаратам.
В лаборатории молекул на немецком биопилотном заводе в Лейбниц-ХКи ученые изобрели соединение, которое настолько успешно "убивает" стойкий грибок, что его назвали в честь актера Киана Ривза, который в фильмах также искусно уничтожает своих врагов.
Исследователи уверяют, что их "кианумицины" показывают очень перспективный препарат, особенно в борьбе с очень опасным для человека патогенным грибком Candida albicans, а также некоторыми другими. Также ученые отмечают, что их новый "убийца", по сути, является бактериальным, а не химическим веществом, что делает его более безопасным для окружающей среды. Она не несет угрозы для клеток человека или растения.
"Многие патогенные для человека грибы теперь устойчивы к антимикотикам (противогрибковым) — частично из-за того, что они используются в больших количествах в сельском хозяйстве", — рассказал соавтор исследования Себастьян Гетце.
Это не в первый раз, когда ученые называют свои разработки в честь знаменитостей. Например, в Южной Африке обитает паразитическая оса, названная в честь актера Брэда Питта, а целый род гендерфлюидных папоротников назвали в честь певицы Леди Гаги.
Сам Киану Ривз креатив ученых пока не прокомментировал. У него сейчас другие приоритеты. Американский актер судится со сталкером, неоднократно пытавшимся проникнуть в дом Киана в Лос-Анджелесе. Согласно судебным документам, полученным американскими таблоидами, преследователь уже сидел в тюрьме за хранение наркотиков, воровство, сопротивление аресту и проникновение со взломом.
По просьбе адвокатов Ривза судья издал временный приказ, запрещающий 38-летнему Диксону приближаться к актеру и его возлюбленной, художнице Александре Грант ближе, чем на 100 метров.
Напомним, ранее мы рассказывали, что компания, занимающаяся созданием продолжения известной саги о Джоне Вике, выпустила первый трейлер новой части истории. Поклонники снова увидят Киану Ривза на больших экранах в любимой роли. Также мы писали, что Ривз превратился в героя комикса.