В честь Киана Ривза назвали мощный пестицид

Ученые любят американского актера Киану Ривза

Среди ученых также немало поклонников той или иной знаменитости. Как оказалось, среди немецких ученых есть фанаты американского актера Киану Ривза. Специалисты назвали в его честь один из пестицидов.

Об этом сообщает издание Futurism.

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"Кианумицин" — так назвали новый пестицид, уничтожающий стойкий грибок. Он был получен из бактерий рода Pseudomonas. Они нацелены на грибкового вредителя растений Botrytis cinerea, что вызывает серую гниль и уничтожает урожай. Известно, что этот грибок способен поразить более двухсот фруктов и овощей, а также является одним из самых проблемных в мире. Все потому, что впоследствии становится более устойчивым к химическим пестицидам, а также фармацевтическим препаратам.

В лаборатории молекул на немецком биопилотном заводе в Лейбниц-ХКи ученые изобрели соединение, которое настолько успешно "убивает" стойкий грибок, что его назвали в честь актера Киана Ривза, который в фильмах также искусно уничтожает своих врагов.

Исследователи уверяют, что их "кианумицины" показывают очень перспективный препарат, особенно в борьбе с очень опасным для человека патогенным грибком Candida albicans, а также некоторыми другими. Также ученые отмечают, что их новый "убийца", по сути, является бактериальным, а не химическим веществом, что делает его более безопасным для окружающей среды. Она не несет угрозы для клеток человека или растения.

"Многие патогенные для человека грибы теперь устойчивы к антимикотикам (противогрибковым) — частично из-за того, что они используются в больших количествах в сельском хозяйстве", — рассказал соавтор исследования Себастьян Гетце.

Это не в первый раз, когда ученые называют свои разработки в честь знаменитостей. Например, в Южной Африке обитает паразитическая оса, названная в честь актера Брэда Питта, а целый род гендерфлюидных папоротников назвали в честь певицы Леди Гаги.

Сам Киану Ривз креатив ученых пока не прокомментировал. У него сейчас другие приоритеты. Американский актер судится со сталкером, неоднократно пытавшимся проникнуть в дом Киана в Лос-Анджелесе. Согласно судебным документам, полученным американскими таблоидами, преследователь уже сидел в тюрьме за хранение наркотиков, воровство, сопротивление аресту и проникновение со взломом.

По просьбе адвокатов Ривза судья издал временный приказ, запрещающий 38-летнему Диксону приближаться к актеру и его возлюбленной, художнице Александре Грант ближе, чем на 100 метров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что компания, занимающаяся созданием продолжения известной саги о Джоне Вике, выпустила первый трейлер новой части истории. Поклонники снова увидят Киану Ривза на больших экранах в любимой роли. Также мы писали, что Ривз превратился в героя комикса.