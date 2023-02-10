На честь Кіану Рівза назвали потужний пестицид, який вбиває грибок
Серед науковців також чимало шанувальників тієї чи іншої знаменитості. Як виявилось, серед німецьких вчених є фанати американського актора Кіану Рівза. Спеціалісти назвали на його честь один з пестицидів.
Про це повідомляє видання Futurism.
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"Кіануміцин" — так назвали новий пестицид, який знищує стійкий грибок. Його було отримано з бактерій роду Pseudomonas. Вони націлені на грибкового шкідника рослин Botrytis cinerea, що викликає сіру гниль і знищує врожай. Відомо, що цей грибок здатний вразити понад дві сотні фруктів та овочів, а також є одним із найпроблемніших у світі. Все через те, що згодом стає стійкішим до хімічних пестицидів, а також фармацевтичних препаратів.
В лабораторії молекул на німецькому біопілотному заводі в Лейбніц-ХКі вченіі винайшли сполуку, яка настільки успішно "вбиває" стійкий грибок, що її назвали на честь актора Кіану Рівза, який у фільмах також майстерно знищує своїх ворогів.
Дослідники запевняють, що їхні "кіануміцини" показують дуже перспективний препарат, особливо у боротьбі з дуже небезпечним для людини патогенним грибком Candida albicans, а також деякими іншими. Також вчені зазначають, що їх новий "вбивця", по суті, є бактеріальною, а не хімічною речовиною, що робить її безпечнішою для навколишнього середовища. Воно вона не несе загрози для клітин людини чи рослини.
"Багато патогенних для людини грибів тепер стійкі до антимікотиків (протигрибкових) — частково через те, що вони використовуються у великих кількостях у сільському господарстві", – розповів співавтор дослідження Себастьян Гетце.
Це не вперше, коли вчені називають свої розробки на честь знаменитостей. Наприклад, у Південній Африці мешкає паразитична оса, названа на честь актора Бреда Пітта, а цілий рід гендерфлюїдних папоротей назвали на честь співачки Леді Гаги.
Сам Кіану Рівз креатив науковців поки що не прокоментував. В нього зараз інші пріоритети. Американський актор судиться зі сталкером, який неодноразово намагався проникнути в будинок Кіану у Лос-Анджелесі. Згідно з судовими документами, які отримали американські таблоїди, переслідувач вже сидів у в’язниці за зберігання наркотиків, злодійство, опір арешту та проникнення зі зломом.
На прохання адвокатів Рівза суддя видав тимчасовий наказ, який забороняє 38-річному Діксону наближатися до актора та його коханої, художниці Александри Грант ближче ніж на 100 метрів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що компанія, що займається створенням продовження відомої саги про Джона Віка випустила перший трейлер нової частини історії. Шанувальники знов побачать Кіану Рівза на великих екранах в улюбленій ролі. Також ми писали, що Рівз перевтілився у героя коміксу.