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Министр образования Украины Оксен Лисовой отказался от степени кандидата наук

30 мая 2023 14:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Министр образования Украины Оксен Лисовой отказался от степени кандидата наук
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Евгений Бородавко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В пятницу 19 мая 2023 года власти Украины утвердили механизм добровольного отказа от ученой степени. Первым от кандидата наук отказался министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Об этом написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем Facebook.

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"В академическом мире научная степень — это о ценности и доверии, а еще об одержении, а не получении. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые. На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не является кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", — написал министр образования.

Также он добавил, что следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели должен быть соответствующий закон, пока еще обсуждаемый во власти.

"Наша задача — развивать, поддерживать и усиливать прогрессивную науку и занимающихся ею — ответственно и эффективно", — заявил Оксен Лисовой.

Напомним, что в Одессе завершился учебный год. С 1 сентября 2022 года в Одесской области почти в два раза выросло количество школ, работающих в очном и смешанном формате.

С началом полномасштабной войны в Украине все больше школьников вынуждены были уехать за границу и получать образование в других странах. В министерстве образования и науки Украины разработали, как оценить знания учащихся по отечественным стандартам.

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